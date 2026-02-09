ЧАТ ИГРЫ
Fallout 30.09.1997
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
9.2 1 723 оценки

Тодд Говард признался, что начал знакомство с Fallout с "кражи" диска у брата

IKarasik IKarasik

Тодд Говард рассказал, что его первое знакомство с Fallout началось ещё в 1997 году — и весьма необычно. В недавнем интервью Game Informer глава Bethesda Game Studios признался, что взял диск с игрой у своего брата и так и не вернул его обратно.

По словам Говарда, именно брат первым прошёл Fallout и настоятельно рекомендовал ему попробовать. Получив копию, будущий руководитель Bethesda буквально влюбился в атмосферу постапокалиптического мира, его правила и уникальный стиль, который выгодно отличал игру от других RPG того времени.

Он отметил, что Fallout поразила его глубиной проработки мира и настроением, а саму игру он «заиграл до дыр». Эта ранняя увлечённость серией, по словам Говарда, во многом повлияла на его дальнейшую карьеру и будущее участие Bethesda в развитии франшизы.

Сегодня Тодд Говард руководит студией, создавшей Fallout 3, Fallout 4 и последующие проекты во вселенной, а история с «позаимствованным» диском стала забавным эпизодом, с которого началась его многолетняя связь с серией.

9
6
Комментарии:  6
K0t Felix

Тодд еще и ворюга оказывается

4
Red Salamandra

Тодд, братишка, так я тоже начал также знакомство с "кражи" Fallout. Скачал с торрента. Я больше того скажу, я продолжаю знакомство в таком ключе по сей день с Fallout.

4
Lvinomord
Тодд Говард признался, что начал знакомство с Fallout с "кражи" диска у брата

Надев при этом ему на голову ведро;)

3
-zotik-

у меня знакомство с 1й частью было забавным, у друга кот обоссал диски, он их собирался выкидывать, я у его фолыч забрал, спиртом протёр и играл)

1
BattleEffect
«заиграл до дыр»

Вот тут верю, вот тут плюс, верю, уже верю

MaxxHouse303

Это просто прогрев перед новым "купи скайрим", чтобы можно было сказать "слыш" я же говорил.