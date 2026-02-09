Тодд Говард признался, что начал знакомство с Fallout с "кражи" диска у брата

Тодд Говард рассказал, что его первое знакомство с Fallout началось ещё в 1997 году — и весьма необычно. В недавнем интервью Game Informer глава Bethesda Game Studios признался, что взял диск с игрой у своего брата и так и не вернул его обратно.

По словам Говарда, именно брат первым прошёл Fallout и настоятельно рекомендовал ему попробовать. Получив копию, будущий руководитель Bethesda буквально влюбился в атмосферу постапокалиптического мира, его правила и уникальный стиль, который выгодно отличал игру от других RPG того времени.

Он отметил, что Fallout поразила его глубиной проработки мира и настроением, а саму игру он «заиграл до дыр». Эта ранняя увлечённость серией, по словам Говарда, во многом повлияла на его дальнейшую карьеру и будущее участие Bethesda в развитии франшизы.

Сегодня Тодд Говард руководит студией, создавшей Fallout 3, Fallout 4 и последующие проекты во вселенной, а история с «позаимствованным» диском стала забавным эпизодом, с которого началась его многолетняя связь с серией.