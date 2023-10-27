У создателя оригинальной Fallout есть дизайн продолжения, о котором он никому не расскажет

Тим Кейн, один из ведущих разработчиков первой Fallout и автор ее оригинального дизайна, говорит, что у него есть секретный план по созданию продолжения, которое никто никогда не увидит.

Просто чтобы вызвать у людей слюноотделение - я рассказал об этом людям, потому что никогда не буду говорить об этом - я уже разработал Fallout. Никто никогда не видел дизайн - я даже не сказал Леонарду [Боярскому, одному из ключевых разработчиков оригинального Fallout] о дизайне, потому что если его когда-нибудь сделают, я буду знать, что это совпадение. Но я уже думал о том, что хочу сделать в качестве следующего Fallout. Но он так и не был создан. Я даже не представляю, как это будет происходить, так что это просто сидит у меня в голове.

Если вы не знакомы с историей Fallout, то она несколько запутанна. Оригинальная игра была разработана в Interplay Entertainment, а ее первый сиквел был сделан большей частью той же команды после того, как они перешли в другое подразделение Interplay под названием Black Isle Studios. Black Isle работала над версией Fallout 3 под кодовым названием Van Buren, которая была отменена в 2003 году (но на просторах интернета есть демка), за несколько лет до того, как Bethesda приобрела права на серию и выпустила Fallout 3, в которую мы в итоге и сыграли.



В свою очередь, Кейн покинул Interplay после выхода Fallout 2, поэтому его секретное продолжение не имеет никаких общих черт ни с Van Buren, ни с Fallout 3 от Bethesda. Кейн поясняет:

В команде есть и другие люди, у которых есть свои идеи - я говорю о первоначальной команде - о том, что должно было быть сделано в Fallout. В Fallout 2 это не было раскрыто. Fallout 2 была сделана очень быстро, так что в Fallout 3, возможно, это было бы раскрыто гораздо глубже..

Хотя Кейн не стал рассказывать о своем секретном проекте, он все же сделал несколько намеков на то, в каком направлении он думал двигаться. "Это было бы 3D. Я бы побывал в разных частях света. Мы говорили о том, что, поскольку Fallout America была очень сильно пропитана американским джингоизмом, мы хотели исследовать Китай и Россию".