"Уходил в темноте и возвращался в темноте": Тим Кейн рассказал о 70-часовой рабочей неделе при создании Fallout

Создатель первой Fallout Тим Кейн поделился подробностями разработки культовой RPG в новом видео на своём YouTube-канале. Разработчик вспомнил, каким был его типичный рабочий день в середине 90-х, и честно рассказал о жертвах, на которые тогда шли команды, — жертвах, считавшихся в то время нормой.

Кейн взял за основу 1995 год — период активной разработки Fallout, уже после этапа предпроизводства, но ещё до финального рывка 1997-го, когда работа шла семь дней в неделю. По его словам, он трудился в среднем по 70 часов в неделю на протяжении почти двух лет.

Рабочий день начинался в шесть утра. Покормив кошку, Кейн уже к семи был в офисе, часто с домашним хлебом, чтобы спокойно заняться программированием до начала встреч. Утро и день проходили между кодом и обсуждениями с командой и продюсерами. Даже обед был подчинён экономии: чтобы сократить расходы и выплачивать ипотеку в Южной Калифорнии, разработчик возвращался домой готовить сам. Одну из комнат он сдавал коллеге Фреду Хатчу — это помогало обоим.

Работа продолжалась до семи–полвосьмого вечера, а иногда и дольше. Кейн вспоминает, что часто уходил из дома затемно и возвращался так же. После ужина он делал подробные заметки о ходе проекта и лишь к десяти вечера позволял себе отдых. По субботам он работал ещё около восьми часов в так называемое «Timmy Time» — редкое время без встреч, посвящённое инструментам и дополнительным функциям. В офисе нередко появлялись и другие разработчики или тестировщики, иногда трудившиеся сверхурочно без оплаты — просто из желания продолжить играть в Fallout.

Кейн подчёркивает, что сегодня подобный кранч справедливо вызвал бы жёсткую критику. Однако тогда он сознательно выбрал такой ритм, движимый энтузиазмом и возможностью видеть прямой результат своей работы. Несмотря на признание, что подобная модель неприемлема для современной индустрии, он называет тот опыт «абсолютно невероятным» и важнейшей частью истории Fallout.