Актёр Уолтон Гоггинс, сыгравший Гуля в экранизации Fallout, рассказал, какие вопросы выйдут на первый план в истории его героя в третьем сезоне сериала. На недавнем закрытом показе для жюри кинопремий он поделился мыслями о том, как многолетние поиски родных могут изменить персонажа.

В финале второго сезона Купер Говард узнал главную тайну: его жена и дочь всё ещё живы. По неизвестным причинам их увезли в Колорадо, и Гуль сразу отправился по их следу. По словам Гоггинса, в новых сериях авторы решили глубже изучить психологию человека, который потратил на поиски два столетия.

«Если вы долгие годы не могли увидеться с близкими людьми и вдруг узнали, что они всё ещё живы — что вы почувствуете спустя столько времени в разлуке? И что это будет для вас значить? Именно этим вопросом мы задавались большую часть третьего сезона. На самом деле мне даже не так важно, найду я их в третьем сезоне или нет», — признался Уолтон Гоггинс.

По словам актёра, за этой историей стоит куда более глубокая дилемма, определяющая всю мотивацию Гуля в продолжении:

«Что для тебя значит получить то, что ты искал 200 лет? Как это тебя изменит? И что это на самом деле будет значить лично для тебя?» — добавил актёр.

Точную дату выхода третьего сезона Amazon Prime Video пока не называет. Ранее актёр Кайл Маклахлен, исполнивший роль Хэнка Маклина, обмолвился фанатам, что новые серии могут выйти в мае или июне 2027 года. О судьбе четвёртого сезона сам Гоггинс пока ничего не знает — более того, один из его недавних постов в соцсетях и вовсе прозвучал как неожиданное прощание с шоу.