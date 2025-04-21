В отделе маркетинга хотели, чтобы Fallout 1 была не пошаговой игрой, "как Diablo", но передумали, когда узнали о цене

В новом видеоролике на своем канале ветеран ролевых игр и руководитель разработки Fallout 1 Тим Кейн поделился историей о том, как маркетинговый отдел Interplay уговаривал Кейна переделать Fallout так, чтобы он был больше похож на Diablo, а не на пошаговую RPG.

Один из зрителей спросил Кейна, что бы он сделал для того, чтобы Fallout 1 получился более реалистичным и экшеновым, на что Кейн ответил: "Я бы не стал делать Fallout в реальном времени. Ни в 97-м, ни сегодня, в 2025 году".

Но Кейн рассказал, что на него оказывали давление, а также поделился теорией "что-если" о том, как выглядел бы Fallout 1 в реальном времени, если бы кампания давления действительно увенчалась успехом, а также о дизайнерских решениях, которые он бы сделал сейчас, если бы был вынужден переделывать Fallout 1 таким образом.

Маркетинг Interplay обратился ко мне в 1996 году, за год до нашего выхода, и они хотели, чтобы Fallout был сделан в реальном времени из-за Diablo. В конце концов я заставил их остановиться, просто указав на то, сколько денег и времени мне понадобится, и они наконец остановились.

Это давление действительно интересно в контексте ролевых игр того времени: Взрывной успех Diablo на некоторое время отравил колодец для изометрических CRPG.

Денежные (или маркетинговые) типы в индустрии смотрели на игры с похожим на Diablo художественным стилем и перспективой и говорили: "О, это как Diablo? А это не так? А почему нет?"

Это похожая история со многими дизайнерскими причудами в играх, недавними примерами которых являются сервисные игры в стиле Destiny, батл рояли и "эвакуационные" шутеры.