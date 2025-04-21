В отделе маркетинга хотели, чтобы Fallout 1 была не пошаговой игрой, "как Diablo", но передумали, когда узнали о цене

В новом видеоролике на своем канале ветеран ролевых игр и руководитель разработки Fallout 1 Тим Кейн поделился историей о том, как маркетинговый отдел Interplay уговаривал Кейна переделать Fallout так, чтобы он был больше похож на Diablo, а не на пошаговую RPG.
Один из зрителей спросил Кейна, что бы он сделал для того, чтобы Fallout 1 получился более реалистичным и экшеновым, на что Кейн ответил: "Я бы не стал делать Fallout в реальном времени. Ни в 97-м, ни сегодня, в 2025 году".
Но Кейн рассказал, что на него оказывали давление, а также поделился теорией "что-если" о том, как выглядел бы Fallout 1 в реальном времени, если бы кампания давления действительно увенчалась успехом, а также о дизайнерских решениях, которые он бы сделал сейчас, если бы был вынужден переделывать Fallout 1 таким образом.
Маркетинг Interplay обратился ко мне в 1996 году, за год до нашего выхода, и они хотели, чтобы Fallout был сделан в реальном времени из-за Diablo. В конце концов я заставил их остановиться, просто указав на то, сколько денег и времени мне понадобится, и они наконец остановились.
Это давление действительно интересно в контексте ролевых игр того времени: Взрывной успех Diablo на некоторое время отравил колодец для изометрических CRPG.
Денежные (или маркетинговые) типы в индустрии смотрели на игры с похожим на Diablo художественным стилем и перспективой и говорили: "О, это как Diablo? А это не так? А почему нет?"
Это похожая история со многими дизайнерскими причудами в играх, недавними примерами которых являются сервисные игры в стиле Destiny, батл рояли и "эвакуационные" шутеры.
"Кейн поделился историей о том, как маркетинговый отдел Interplay уговаривал Кейна переделать Fallout так, чтобы он был больше похож на Diablo, а не на пошаговую RPG."
И замечательно, что он этого не сделал.
"чтобы Fallout 1 получился более реалистичным и экшеновым, на что Кейн ответил: "Я бы не стал делать Fallout в реальном времени. Ни в 97-м, ни сегодня, в 2025 году"."
Как же я с ним согласен, но, Fallout, сейчас, стал тем, чем он стал, и этого уже не изменить, хорошо это или плохо, тут каждому своё, но то, что он перестал быть тем Fallout (1-2 части) в который я играл в те далёкие годы и который по сей день считаю одними из лучших игр когда либо созданных, это как говорил Владимир Вольфович, однозначно.
p.s. И как в память о Fallout 1-2.
© "Война, война никогда не меняется"
Представляю сколько бы понадобилось денег Тодду Говарду чтобы сделать Фаллаут 3 непохожим на Обливион.
В то время такие чуваки как Кейн диктовали маркетолухам как лучше поступить и создавали легенды, а щас маркетолухи и всякие "эффективные" менеджеры диктуют геймдизайнерам, что и как должно быть.
Щас? Почитайте про создание пятых Героев, как Ubisoft заставляла Nival внедрять всякие безумные новшества и они попали в релиз, где потом все люди спрашивают: А чего это Nival не захотел делать шестых Героев?
Просто в Интерплей такая культура работы была, а не «какое-то другое время».
В итоге то маркетинг все равно прогнул изменить концовку Джанктауна.
Не представляю, как сражения в первой части, могли быть в реальном времени. Такую возможность дали в Arcanum, но играть в неё так невозможно.
С этим парнем нам всем крупно повезло) // Jimmie Johnson
А я бы с удовольствием сыграл в ремейки Фолычей 1-2 с современной графикой и боевкой в реальном времени.
Игры типа Ascent показали, что это могло бы быть очень кайфово.