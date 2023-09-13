В сеть слили запись тизера сериала по мотивам Fallout в более хорошем качестве ©

Несколько часов назад в сети появилась "новая" запись тизера сериала по мотивам Fallout. Мы уже видели его ранее, но в этот раз его качество чуть получше. Это тот самый трейлер, который Bethesda показала за закрытыми дверями в конце пресс-презентации Starfield на Gamescom 2023 в августе. К сожалению, кадры были записаны с экрана, поэтому качество все еще не самое лучшее.

Этот трейлер буквально напичкан интересными моментами из предстоящего телесериала Fallout, который на данный момент не имеет даты выхода, но ожидается эксклюзивно на Amazon в 2024 году.

В трейлере различные сцены следуют одна за другой. В начале мы видим взвод Братства Стали в атомной броне и Винтокрыл. Затем мы видим культовую сцену открытия двери хранилища, перестрелку в маленьком городке с гулем в ковбойской одежде на переднем плане и, наконец, демонстрацию различных ядерных взрывов.

Тодд Говард (Todd Howard) из Bethesda ранее намекнул, что Bethesda не будет официально выпускать ролик, показанный прессе во время Gamescom 2023. С другой стороны, он намекнул, что в скором времени появится более подробный трейлер.

В конце концов, мы знаем, что сериал Fallout на Amazon Prime Video дебютирует в течение 2024 года, так что не исключено, что скоро появится что-то новое.