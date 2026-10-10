Энтузиаст с помощью нейросети Claude Opus перенес город Мегатонна из Fallout 3 в Fallout 2

Энтузиаст под псевдонимом Apolotary представил модификацию для Fallout 2, которая переносит город Мегатонна из трехмерной Fallout 3 в классическую изометрическую ролевую игру конца 90-х годов. По словам автора проекта, ключевую роль в разработке сыграла нейросеть Claude Opus 5.5, взявшая на себя написание скриптов, логику квестов и генерацию трехмерных моделей.

Созданное поселение полностью повторяет атмосферу оригинала вокруг неразорвавшейся атомной авиабомбы. В модификации появились ветвящиеся диалоги, система торговли, освещение улиц, спальные места и возможность столкнуться с последствиями принятых решений. Игроки могут встретить шерифа Лукаса Симмса, посетить салун Мориарти, зайти в магазин кратера к Мойре Браун или принять предложение мистера Бёрка по уничтожению города.

Для создания ассетов и вступительного ролика автор применил 3D-редактор Blender, сценарии для которого также генерировал искусственный интеллект. Презентация модификации стилизована под обучающую кинохронику середины 50-х годов с инструкцией по поведению возле бомбы, после чего демонстрируется непосредственно изометрический игровой процесс.

Opus 5.5 может еще запросто сделать целый мод под Fallout 2: например, здесь он перенес город Мегатон из третьей части и сделал трейлеры и новые ассеты в Blender.

- Apolotary, разработчик модификации

Как отметил энтузиаст, на генерацию логики и контента ушла половина недельного лимита токенов продвинутой платной подписки на модель. При этом создание подобных модификаций принципиально возможно и на более доступных тарифах без использования ресурсоемких режимов работы.

Исходный код проекта, скомпилированные скрипты и вспомогательный инструментарий автор выложил в открытый доступ на платформе GitHub. Для запуска требуется оригинальная англоязычная копия Fallout 2 из сервиса GOG и обновленный фанатский порт Fallout 2 Community Edition, поскольку оригинальный исполняемый файл 1998 года проектом не поддерживается.

Модификация включает 40 скомпилированных скриптов и занимает около 1.5 ГБ дискового пространства под распакованные файлы и графический кэш. Наличие установленной Fallout 3 для работы не требуется, так как все материалы были подготовлены специально для двухмерного движка.