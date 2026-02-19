Фанат работает над кооперативным режимом для Fallout 2

Пользователь Reddit под ником Southern-Yam1372 анонсировал работу над модом-кооперативом для Fallout 2 Community Edition - реверс-инжиниринговой версии Fallout 2 с исправленными багами и поддержкой современных систем.
Пока что Soutern-Yam1372 не знает как ему лучше поступить с геймплеем - дать ли игрокам один общий мир, либо же сделать так, чтобы у каждого из игроков была своя версия мира со своими врагами. Автор заявил, что выпустит проект сразу, как только отловит все баги и убедится в полной работоспособности модификации.
Примечательно, что проекты на основе Fallout 2, поддерживающие многопользовательскую игру уже существовали ранее. Так, в 2004 году вышел FOnline - неофициальная MMORPG на базе Fallout 2. Кооперативных модов на основе оригинальной сюжетной линии, впрочем, ранее не выходило.
Зачем?
Просто потому что может.
Интересная идея.
Пройти фолауь в коопе, это может быть интересный опыт
чет такое было но в связи с низкой скоростью интернета эту затею бросили... а потом выпускали fonlain
Прикольная идея - этож можно персов со специализацией создать и толпой проходить.
Видим негритоса на обложке - проходим мимо... Автоматически.
Может и попробуем.
Вот бы на тройку кооп...
Все забыли что есть fonline и его движек в свободном доступе с открытыми исходниками?
Вполне может быть, что из fonline код и вытягивает.
Там полностью разные двигатели, Cvet (разраб fonline) в свое время об этом говорил, ему было проще написать новый двиг и взять ассеты из оригинала. А исходников фоллыча пока что ни кто не нашел.
В FOnline реально пройти второй Фоллыч на пару?
А кто это справа, нигативная версия Волт-Боя?
Его вторая половинка.