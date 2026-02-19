Фанат работает над кооперативным режимом для Fallout 2

Пользователь Reddit под ником Southern-Yam1372 анонсировал работу над модом-кооперативом для Fallout 2 Community Edition - реверс-инжиниринговой версии Fallout 2 с исправленными багами и поддержкой современных систем.

Пока что Soutern-Yam1372 не знает как ему лучше поступить с геймплеем - дать ли игрокам один общий мир, либо же сделать так, чтобы у каждого из игроков была своя версия мира со своими врагами. Автор заявил, что выпустит проект сразу, как только отловит все баги и убедится в полной работоспособности модификации.

Примечательно, что проекты на основе Fallout 2, поддерживающие многопользовательскую игру уже существовали ранее. Так, в 2004 году вышел FOnline - неофициальная MMORPG на базе Fallout 2. Кооперативных модов на основе оригинальной сюжетной линии, впрочем, ранее не выходило.