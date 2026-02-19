ЧАТ ИГРЫ
Fallout 2 29.10.1998
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
9.4 3 018 оценок

Фанат работает над кооперативным режимом для Fallout 2

Саня Цукино Усаги Саня Цукино Усаги

Пользователь Reddit под ником Southern-Yam1372 анонсировал работу над модом-кооперативом для Fallout 2 Community Edition - реверс-инжиниринговой версии Fallout 2 с исправленными багами и поддержкой современных систем.

Пока что Soutern-Yam1372 не знает как ему лучше поступить с геймплеем - дать ли игрокам один общий мир, либо же сделать так, чтобы у каждого из игроков была своя версия мира со своими врагами. Автор заявил, что выпустит проект сразу, как только отловит все баги и убедится в полной работоспособности модификации.

Примечательно, что проекты на основе Fallout 2, поддерживающие многопользовательскую игру уже существовали ранее. Так, в 2004 году вышел FOnline - неофициальная MMORPG на базе Fallout 2. Кооперативных модов на основе оригинальной сюжетной линии, впрочем, ранее не выходило.

Комментарии:  16
Ahnx

Зачем?

13
TrustingDonald

Просто потому что может.

2
RoboB

Интересная идея.

6
era aoi

Пройти фолауь в коопе, это может быть интересный опыт

6
Alex40001

чет такое было но в связи с низкой скоростью интернета эту затею бросили... а потом выпускали fonlain

3
DrAgon_steel

Прикольная идея - этож можно персов со специализацией создать и толпой проходить.

3
saiditsme

Видим негритоса на обложке - проходим мимо... Автоматически.

3
sa1958

Может и попробуем.

1
HuperHunt

Вот бы на тройку кооп...

1
D3moh

Все забыли что есть fonline и его движек в свободном доступе с открытыми исходниками?

1
RoboB

Вполне может быть, что из fonline код и вытягивает.

1
D3moh RoboB

Там полностью разные двигатели, Cvet (разраб fonline) в свое время об этом говорил, ему было проще написать новый двиг и взять ассеты из оригинала. А исходников фоллыча пока что ни кто не нашел.

1
RoboB D3moh

В FOnline реально пройти второй Фоллыч на пару?

1
Everect

А кто это справа, нигативная версия Волт-Боя?

MelShlemming

Его вторая половинка.