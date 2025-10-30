Крис Авеллон показал свой вариант обложки для Fallout 2 к годовщине игры

Известный сценарист и геймдизайнер Крис Авеллон, принимавший участие в создании Fallout 2, поздравил игру с годовщиной релиза.

В своем посте в социальной сети X Авеллон поделился собственным вариантом «обложки мечты» для культовой RPG. Подписчики в комментариях поблагодарили разработчика за его вклад в создание Fallout 2, а многие отметили, что считают эту часть лучшей во всей серии.

Вариант обложки от Авеллона

Fallout 2 была выпущена в мире 29 октября 1998 года, а официально в России появилась лишь в 2006 году. Несмотря на почтенный возраст, игра продолжает собирать восторженные отзывы игроков. На платформе Steam её рекомендуют 94% геймеров, отмечая интересные квесты, отличный звуковой дизайн, увлекательный геймплей и ностальгические воспоминания.

Ранее Bethesda провела «День Fallout», но оставила фанатов серии без анонсов новых игр. Компания сообщила о выходе Fallout 4: Anniversary Edition 10 ноября, которая включит крупные расширения, а также анонсировала релиз базовой версии на Switch 2 в 2026 году. Несмотря на разочарование фанатов, Тодд Говард поспешил успокоить сообщество, заявив, что работа ведётся, но подробности пока раскрывать рано.

Тем временем Fallout 76 в декабре получит масштабное обновление Burning Springs с новым штатом, персонажами, квестами и появлением Гуля из сериала.