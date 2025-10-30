Крис Авеллон показал свой вариант обложки для Fallout 2 к годовщине игры

Известный сценарист и геймдизайнер Крис Авеллон, принимавший участие в создании Fallout 2, поздравил игру с годовщиной релиза.
В своем посте в социальной сети X Авеллон поделился собственным вариантом «обложки мечты» для культовой RPG. Подписчики в комментариях поблагодарили разработчика за его вклад в создание Fallout 2, а многие отметили, что считают эту часть лучшей во всей серии.
Fallout 2 была выпущена в мире 29 октября 1998 года, а официально в России появилась лишь в 2006 году. Несмотря на почтенный возраст, игра продолжает собирать восторженные отзывы игроков. На платформе Steam её рекомендуют 94% геймеров, отмечая интересные квесты, отличный звуковой дизайн, увлекательный геймплей и ностальгические воспоминания.
Ранее Bethesda провела «День Fallout», но оставила фанатов серии без анонсов новых игр. Компания сообщила о выходе Fallout 4: Anniversary Edition 10 ноября, которая включит крупные расширения, а также анонсировала релиз базовой версии на Switch 2 в 2026 году. Несмотря на разочарование фанатов, Тодд Говард поспешил успокоить сообщество, заявив, что работа ведётся, но подробности пока раскрывать рано.
Тем временем Fallout 76 в декабре получит масштабное обновление Burning Springs с новым штатом, персонажами, квестами и появлением Гуля из сериала.
Блин, а я как дурак в нее не официально играл в 1999-м )))
Еще там в порнухе можно сняться
Там вроде даже парк был определённый на то , что ты виртуоз в постели )) Щас повестояные овощи даже близко такое не допустят.
А ещё вроде был город с мафией где можно было переспать как с женой так и с дочерью главного мафиози
И я помню момент когда с какой-то рандомной леди провел ночь а на утро её батя с дробовиком вас будет и типо ну че погнали в ЗАГС епти 🤣🤣🤣
На фоне её почти все современные рпг это детский сад для зумеров. Экспедиция 33 стала приятным исключением
А потом эти люди сделали не менее гениальный Arcanum.
Порнуха и жена с дочерью в Нью-Рино, это родня Бишопа. Рандомная леди из Модока, это город не далеко от Города-Убежища.
В Нью-Рино ещё можно переспать с владелицей борделя, если принести ей 10 журналов Кошачья-лапка.
Ещё в НКР при определенных условиях можно с девушкой хоббологом провести "очищение"
Ну и можно сдать сперму в городе-убежище))
Авалон топовый чувак отвечаю. Во многих шедеврах принимал участие.
Если бы его не уволняли из разработки дайнг лайт 2 или блад лайнс 2, то это были бы совершенно другие игры.
HD Remastered по типу Wastenland Remastered могли бы анонсировать но зачем у нас есть F4 Аниверсари
я ремастер ф2 жду больше, чем хл3, вот сделали бы как близзы, очень мягко и нежно с дьяблой второй они поступили...эх
Теперь фанаты просто обязаны пройти игру ещё раз. С новой обложкой-то...
она не новая я точно ее видел