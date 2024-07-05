Разработчики фанатского ремейка Fallout 2 показали обновленный Пип-Бой

Для многих фанатов Fallout 2 - это не просто игра, а культовая классика, стоящая наравне с Fallout: New Vegas и оригинальной Fallout. Её любят настолько, что команда разработчиков-энтузиастов кропотливо трудится над ремейком игры, перенося её с изометрической перспективы на движок Fallout 4.

Это означает не только перевод игры в 3D, но и полную озвучку персонажей, переработку системы случайных встреч, а также создание новых локаций - всё это при сохранении духа и атмосферы Fallout 2.

Согласитесь, для профессиональной студии это уже было бы непросто, а для команды энтузиастов — тем более. Но фанаты, стоящие за Project Arroyo, полны энтузиазма и уже добились значительных успехов.

4 июля в Twitter-аккаунте Project Arroyo опубликовали то, чего фанаты ремейка ждали с нетерпением: тизер обновленного Пип-Бой из Fallout 2 на движке Fallout 4. К сожалению, показали немного - лишь фрагмент экрана и несколько кнопок.

Однако в посте сообщается, что Пип-Бой станет важной частью следующего видеообновления проекта.

Разработчики Project Arroyo понимают всю значимость Пип-Бой для серии Fallout и вкладывают максимум усилий, чтобы сделать его максимально аутентичным. В интервью с руководителем проекта Дэмионом Дапонте он объяснил, что вместо использования уже существующего мода для Пип-Бой в Fallout 4 команда решила создать собственное воссоздание устройства, уточнив, что оно будет крепиться на запястье персонажа, как это было в предыдущих играх, хотя в оригинальной Fallout 2 Пип-Бой был виден на руке.

О дате следующего появления видео с новостями о Project Arroyo информации пока нет, но ранее в этом году Дапонте сообщил, что команда "быстро продвигается вперед". Цель команды — выпустить игру в Steam, чтобы сделать её доступной для широкой аудитории.