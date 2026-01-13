ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 2 29.10.1998
Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.4 3 002 оценки

Рон Перлман озвучил Fallout за $40 и сэндвич - и не понял, зачем понадобилось продолжение

IKarasik IKarasik

Голос Fallout, легендарный актёр Рон Перлман рассказал, что согласился озвучить первую часть культовой RPG в конце 90-х почти случайно — за символический гонорар в $40 и сэндвич. По его словам, он просто был голоден и не придал работе никакого значения.

В подкасте The Joe Vulpis Podcast Перлман вспомнил, что спустя полтора года ему позвонили и сообщили о разработке Fallout 2. Его реакция была искренней: «Зачем?» Актёр был удивлён, узнав, что первая игра разошлась тиражом около 100 тысяч копий и стала хитом.

Перлман признался, что никогда не играл ни в один Fallout и до сих пор плохо представляет, как серия превратилась в глобальный бренд. Он просто записывал несколько строк текста, забирал гонорар — и уходил. Тем не менее именно его голос стал одним из главных символов франшизы, сопровождая Fallout на протяжении десятилетий.

4
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
EnchantingNostro

Классный мужик Рон Перлман, выглядит харизматично и монструозно, как последний выживший неандерталец, и в то же время не воспринимается уродом, а наоборот приятен.

5
borsic

А ещё Хеллбой прикольный.

2
CheckDevNull
Классный мужик Рон Перлман, выглядит харизматично и монструозно, как последний выживший неандерталец, и в то же время не воспринимается уродом, а наоборот приятен.

Думаю, Гильермо Дель Торо был примерно такого же мнения, именно поэтому он настаивал на том, что бы он сыграл главную роль в Хеллбое :

> А ведь продюсеры хотели завезти Вина Дизеля на эту роль... :DDD