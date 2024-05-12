Создатель разумных Когтей смерти в Fallout 2 говорит, что их убили "за моей спиной"

В Fallout 2 мы знакомимся с группой разумных Когтей смерти, скрывающихся в Убежище 13 - результат экспериментов Анклава с вирусом ВРЭ в попытке создать покорных суперсолдат. Но они сбежали, решив, что хотят жить мирной жизнью.
Тогда Анклав нанес ответный удар, и Фрэнк Хорриган - супермутант в силовой броне, работающий на секретную службу, - уничтожил всех, кроме двоих, уничтожив их цивилизацию в самом зародыше. По словам их создателя, Джона Дейли, это произошло без его ведома.
Однажды я шел по коридору и увидел Ферегуса [Уркхарта] в одном из кабинетов программистов, а через плечо программиста я увидел экран, на котором было написано [Убежище 13]. Я зашел туда и спросил: — "Что происходит?" — "Ну, мы решили исключить эту зону из игры. Но мы не хотим просто не включать его в игру. Поэтому Анклав собирается убить их всех". И на этом все закончилось. Они не пришли ко мне и не сообщили об этом. Они не спросили меня об этом. Они просто сделали это за моей спиной.
Среди фанатов Fallout бытует миф о существовании незаконченной альтернативной концовки, в которой вы можете спасти разумных когтей смерти, убив ученого по имени доктор Шребер. Однако Дейли утверждает, что, насколько ему известно, "это никогда не было включено в игру".
Крис Авеллон довольно откровенно высказывал свое мнение о говорящих Когтях смерти, утверждая, что они "слишком глупы". Но Дейли с этим не согласен: "Я имею в виду, что у вас есть супермутанты и гули, почему бы не иметь что-то, что может противостоять супермутантам?"
Несмотря на критику, он говорит, что первоначальная подача прошла хорошо. Уркхарт попросил придумать что-то "уникальное" для завершения одной из зон, предложив Дейли сделать что-то новое с Когтями смерти, и он придумал, что над ними проводились эксперименты и они превратились в малолетних разумных существ, управляющих небольшим обществом в остатках убежища
Уркхарт сказал: "Вау, это здорово. Это именно то, что нам нужно". И я отправил все в производство", - рассказывает Дейли. Но по какой-то причине их убили, и всякая надежда на то, что они появятся в продолжениях в какой-либо значимой форме, умерла вместе с ними.
Так неоднократно всплывало, что Фол 2 изрядно недоделан из-за ограничений на срок разработки. Что жаль. Новая раса была бы весьма кстати, потому как супермутанты и гули - оно конечно да, но это всё таки производное от человечества, а показать что ВРЭ может хоть раз сделать что-то полезное и создать новый вид - вот была бы тема. По сути в последующих частях можно было бы развивать тему разумных когтей смерти, где они создают свои поселения, торгуют, устраивают мелкие разборки между собой, дают квесты.
Ну их в Тактиксе кстати разумными сделали. С другой стороны хуже дизайна когтей из тактикса только дизайн из Бразерхуда
Это разве не одна игра?
Фол 2 и Тактикс разные игры, вторая даже не очень канон
тактикс на PC, brotherhood на плойку первую был
Мне лично сразу вспомнились когти смерти анклава из Fallout 3 прикольно что можно было повредить устройство контроля и тогда коготь смерти нападёт на бойцов Анклава, а в Fallout 4 можно вообще ловить когтей смерти в поселениях в клетки и устраивать гладиаторские бои или держать их для охраны поселений, правда тут тоже есть нюанс если при нападении кто то повредит излучатель бета волн или отрубит электричество то коготь смерти станет враждебным и тогда мало не покажется.
Вчера наконец то прошел до конца второй фолл, был удивлен когда вернулся в убежище 13 за компьютерным компонентом что все его обитатели были убиты да и Френк жестко убил главного когтя на голозаписи
Спасибо, что спойлеришь остальным. Ведь на этой планете каждый прошёл второй фолл.
В Fallout Tactics которая вышла после 2 фоллаута были разумные Когти смерти, если в одной из миссий освободить их местную королеву то после можно будет набирать этих машин для убийств себе в отряд. Вообще в этой игре много интересного было, как например управляемая техника или возможный член отряда из одноименного фильма Риддик.
только оно, к сожалению, больше не канон
К счастью
Зато в Ф4 можно найти украденное мусорщиками яйцо когтя смерти и вернуть в гнездо. И при этом тот коготь не будет нападать на игрока, с ним можно поговорить, хоть отвечать он не будет
Если это получилось сделать в одном месте, значит это может получиться (эволюцией с помощью ВРЭ или экспериментами) в другом месте.
Кто бы подумать мог, что Крис Авеллон может быть не прав. Разумные Когти Смерти это слишком интересный концепт, чтобы так просто его выбрасывать, учитывая что народ относится к разумным когтями смерти с какой-то особой извращенной любовью. Мои игроки в официальную НРИ по Fallout частенько спрашивают про разумных когтей смерти, что я буду искать хоумрулы