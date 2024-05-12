Создатель разумных Когтей смерти в Fallout 2 говорит, что их убили "за моей спиной"

В Fallout 2 мы знакомимся с группой разумных Когтей смерти, скрывающихся в Убежище 13 - результат экспериментов Анклава с вирусом ВРЭ в попытке создать покорных суперсолдат. Но они сбежали, решив, что хотят жить мирной жизнью.



Тогда Анклав нанес ответный удар, и Фрэнк Хорриган - супермутант в силовой броне, работающий на секретную службу, - уничтожил всех, кроме двоих, уничтожив их цивилизацию в самом зародыше. По словам их создателя, Джона Дейли, это произошло без его ведома.

Однажды я шел по коридору и увидел Ферегуса [Уркхарта] в одном из кабинетов программистов, а через плечо программиста я увидел экран, на котором было написано [Убежище 13]. Я зашел туда и спросил: — "Что происходит?" — "Ну, мы решили исключить эту зону из игры. Но мы не хотим просто не включать его в игру. Поэтому Анклав собирается убить их всех". И на этом все закончилось. Они не пришли ко мне и не сообщили об этом. Они не спросили меня об этом. Они просто сделали это за моей спиной.

Среди фанатов Fallout бытует миф о существовании незаконченной альтернативной концовки, в которой вы можете спасти разумных когтей смерти, убив ученого по имени доктор Шребер. Однако Дейли утверждает, что, насколько ему известно, "это никогда не было включено в игру".

Крис Авеллон довольно откровенно высказывал свое мнение о говорящих Когтях смерти, утверждая, что они "слишком глупы". Но Дейли с этим не согласен: "Я имею в виду, что у вас есть супермутанты и гули, почему бы не иметь что-то, что может противостоять супермутантам?"



Несмотря на критику, он говорит, что первоначальная подача прошла хорошо. Уркхарт попросил придумать что-то "уникальное" для завершения одной из зон, предложив Дейли сделать что-то новое с Когтями смерти, и он придумал, что над ними проводились эксперименты и они превратились в малолетних разумных существ, управляющих небольшим обществом в остатках убежища



Уркхарт сказал: "Вау, это здорово. Это именно то, что нам нужно". И я отправил все в производство", - рассказывает Дейли. Но по какой-то причине их убили, и всякая надежда на то, что они появятся в продолжениях в какой-либо значимой форме, умерла вместе с ними.