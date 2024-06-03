Создатели фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 хотят выпустить его в Steam

Project Arroyo - это фанатский ремейк Fallout 2 на движке Fallout 4, созданный совместными усилиями. Разработка мода идет полным ходом, команда регулярно публикует сообщения о ходе работы над ним на сайте X (бывший Twitter).

В интервью TheGamer руководитель проекта Дэмиен Дапонте рассказал о переосмыслении Fallout 2 как игры с открытым миром, о том, как команда намерена справиться с запуском мода в Сан-Франциско.

Я склоняюсь к тому, чтобы поступить так же, как Enderal: Forgotten Stories и выпустить его в Steam.

Enderal - это полностью конверсионный мод для Skyrim, открытый мир с оригинальным повествованием, с «правдоподобными персонажами и психологическим подтекстом.

Это просто платформа, которая есть у каждого. К ней проще получить доступ, ее проще обновлять, ее проще устанавливать. Это просто более эффективно

Это, безусловно, разумный шаг, ведь Nexus Mods - не самая эффективная платформа для мода такого размера, который наверняка будет нуждаться в постоянных патчах и доработках после запуска.

Нам придется продумать все особенности, чтобы для его получения требовались Fallout 2, Fallout 4 и все их DLC, чтобы не было никаких юридических проблем. Но посмотрим - мы все еще изучаем этот вопрос. Лично я склоняюсь к Steam.

Project Arroyo - это масштабный проект, над которым в настоящее время работают более 100 добровольцев. В работе находится тонна оригинального контента, включая озвучку для каждого персонажа и полностью оригинальный саундтрек, поскольку команда не может использовать оригинал из-за проблем с авторскими правами.

Дата выхода Project Arroyo не запланирована, но мод постоянно развивается.