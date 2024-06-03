Создатели фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 хотят выпустить его в Steam

Project Arroyo - это фанатский ремейк Fallout 2 на движке Fallout 4, созданный совместными усилиями. Разработка мода идет полным ходом, команда регулярно публикует сообщения о ходе работы над ним на сайте X (бывший Twitter).
В интервью TheGamer руководитель проекта Дэмиен Дапонте рассказал о переосмыслении Fallout 2 как игры с открытым миром, о том, как команда намерена справиться с запуском мода в Сан-Франциско.
Я склоняюсь к тому, чтобы поступить так же, как Enderal: Forgotten Stories и выпустить его в Steam.
Enderal - это полностью конверсионный мод для Skyrim, открытый мир с оригинальным повествованием, с «правдоподобными персонажами и психологическим подтекстом.
Это просто платформа, которая есть у каждого. К ней проще получить доступ, ее проще обновлять, ее проще устанавливать. Это просто более эффективно
Это, безусловно, разумный шаг, ведь Nexus Mods - не самая эффективная платформа для мода такого размера, который наверняка будет нуждаться в постоянных патчах и доработках после запуска.
Нам придется продумать все особенности, чтобы для его получения требовались Fallout 2, Fallout 4 и все их DLC, чтобы не было никаких юридических проблем. Но посмотрим - мы все еще изучаем этот вопрос. Лично я склоняюсь к Steam.
Project Arroyo - это масштабный проект, над которым в настоящее время работают более 100 добровольцев. В работе находится тонна оригинального контента, включая озвучку для каждого персонажа и полностью оригинальный саундтрек, поскольку команда не может использовать оригинал из-за проблем с авторскими правами.
Дата выхода Project Arroyo не запланирована, но мод постоянно развивается.
И машина будет? Ибо она была в оригинале 2 части) // Андрей Нестеров
Будет, будет, стоять и ржаветь. Потому как унылый движок беседки еле смог осилить коня как ездовое животное а тут машина, да бедное немощное двигло которое старше самих динозавров просто откажется запускаться.
Движок по возрасту не старше всех современных анрилов и юнити, так что не надо гнать, ибо движок у беседки очень гибкий и уникальный, и да машину он спокойно осилит тем более новая версия движка
Сделаем вид что этого не существует
Как и этого
Да ладно? Вообще не может или просто разрабы не хотят возиться? Ты не путай, это не одно и тоже. Моддеры уже давно смогли напихать авто в игру. Вот для примера рандомное видео с ютуба 5-летней давности.
Да хоть в zалупим, вы его выпустите вообще! // Саня Мельник
Сначала Морровинд на движке Скайрима, потом Обливион на движке Скайрима, ТЕПЕРЬ ФАЛЛАУТ 2 НА ДВИЖКЕ 4 ФОЛЛЫЧА! // Сергей Логунов
Хоть что-то из этого дошло до релиза?
Тодик (додик) Говард такого не допустит. Это же можно выпустить ремастеры на пс4 и ремейк на пс5.
Как по мне беседка очень тупит когда не начинает сотрудничать с мододелами крупных проектов, например продавая их мод, а тем процент от продаж. Уже бы давно вышли скайвинд, скабливион, ремейк фол 3, нв, 1, 2 всякие отдельные крупные моды, длс к играм от самой беседки. Так же это была бы отличная точка входа в геймдев для новичков.
Откуда ты это взял? Во-первых есть крейшен-клаб, ровно то что ты написал про монетизацию, во-вторых беседка забирает к себе в студию тех кто действительно может и хочет, в-третьих есть программа верифицированных авторов, которые принимают участие в тестировании и получают закрытый доступ к некоторым продуктам, например, они уже получили крейшенкит к старфилду.
Криейшен клаб это помойка захейчиная игроками, ничего не имеющая общего с крупными модами про которые я писал.
Точных цифр нет сколько набрали таким образом но лично я помню 2 таких случая, а так бы могли целые команды образовываться на проценте у беседки.
Тут у беседки тоже всратая коммуникация с мододелами когда выпускают всратый патч на четверку и создатели крупных модов со скрипом переносят свой проект на новый патч.