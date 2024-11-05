Создатели неофициального ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 показали Фрэнка Хорригана и лагерь каннибалов

Создатели неофициального ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4, Fallout Project Arroyo, представили несколько новых концепт-артов и скриншотов из модификации.

Моддеры показали Фрэнка Хорригана, главного босса Fallout 2. По словам разработчиков, в ремейке Фрэнк по-прежнему будет огромным и в силовой броне, однако бой с ним будет отличаться от оригинального. Игрокам предстоит уничтожать броню Хорригана прямо в бою - нечто похожее игроки могли наблюдать во время боя с Адамом Смэшером из Cyberpunk 2077.

Кроме того, моддеры представили скриншоты лагерей каннибалов, а так же концепт-арты с ними. Модификация создается на движке Fallout 4. Дата выхода мода на данный момент неизвестна.