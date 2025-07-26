"Старость" наступает в 36: фанат Fallout 1-2 просит Тодда Говарда поднять возрастную планку, чтобы быть протагонистом

Недавно, один из поклонников игр серии Fallout, отметивший свой 36-ой день рождения, заметил, что уже «не подходит» быть главным героем Fallout 1-2 (в классических проектах существует лимит на возраст — у персонажа он находится в рамках 16 - 35 лет).
Пользователь под ником Grindstone_Cowboy обратился к Тодду Говарду, ответственному за франшизу Fallout, приложив шуточное изображение.
Фанату вторил другой участник сообщества Victorvnv. Он поделился своим горьким опытом: «Когда я только начал играть в Fallout 2, я был слишком молод, чтобы быть самым молодым героем [ему было меньше 16]. Теперь я слишком стар, чтобы быть "самым старым" [его возраст превысил игровой лимит], ха-ха».
Какое отношение их возраст имеет к игре, они же не себя играют.
У меня такая же история, как у Victorvnv, я всегда ставил свой возраст, когда играл.
Девственники в 36 лет.
А что если себя?
Тода бесит тот факт что люди ему больше уже даже про первые фолычи пишут чем про старфилд... по этому Тодд ненавидит фанатов DDD
Старфилд он выпустил в наказание за наши грехи. За то, что люди вегас хвалили больше чем 4 фолыч по этому страшно представить что будет дальше.
Приплетать сюда Тодда Говарда который не делал эти игры уже победа. В пустошах в 36 лет это глубокий старик а не юный спаситель деревни. Весь канон строится на молодом и полном сил протагонисте а не на персонаже с кризисом среднего возраста и ипотекой. РПГ это отыгрыш другой роли а не симулятор собственного паспорта. Для тех кому тяжело отыгрывать есть Fallout 4.
соглашусь. Особенно смешно с тех, кто отвечает. "Я делаю выбор в игре основываясь на том, как бы я повел себя в этой ситуации", прости, друг, но пункты "забиться в угол и звать маму" и "глотать пиво на диване" не добавили.
он не делал, но сейчас он правообладатель и ему принадлежит вся серия игр, кому еще надо писать, Иисусу?
Правообладатель не значит волшебник исполняющий хотелки по правке игр 25 летней давности. Существует лор а существуют моды. Писать ему с таким это как жаловаться в НАСА что в скафандр не влезаешь.
А что же он будет делать в 37 ?)
попросит повысить возраст до 37
И так пока не будет - "а ну её нафиг" ))
Ну то есть до смерти
пусть читами и всякими скуфичекими 16-ричными редакторами реестра повысит возраст до 99999 лет
Вы получили перк "посыпание песком": очки передвижения снижены на 2, вам могут дать мелочь на улицах городов и уступить место в перестрелке, каши дают дополнительное восстановление здоровья.
я написал Боби Коттику "купи гараж плес", где про меня новость?
Она уже на заборе...-)))
В Симс пусть идет играть. В 70 лет будет просить поднять возраст до 70, дать персонажу вставную челюсть, костыли. Ну и "секретную концовку" мол я уже слишком стар для всего этого, сядет в кресло после начала игры и помрет.
Мне в 37 уже дышать нечем из-за того, что идиоты запороли всю экологию, так что логично было бы, чтобы в фоллаутах герой умирал в 20.
И где вы живёте сейчас?
Какая разница, если весь мир с бензиновыми\дизельными авто и заводами без фильтрации выхлопа. Корпы тратят деньги на войну, корпы тратят деньги на содержание политиков в условиях черной икры и проституток, а на фильтры для цехов потратить им жалко и на**ать, что их дети будут жить без лесов и купаться в реках из нефтеотходов.
Он дебил?