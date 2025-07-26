"Старость" наступает в 36: фанат Fallout 1-2 просит Тодда Говарда поднять возрастную планку, чтобы быть протагонистом

Недавно, один из поклонников игр серии Fallout, отметивший свой 36-ой день рождения, заметил, что уже «не подходит» быть главным героем Fallout 1-2 (в классических проектах существует лимит на возраст — у персонажа он находится в рамках 16 - 35 лет).

Пользователь под ником Grindstone_Cowboy обратился к Тодду Говарду, ответственному за франшизу Fallout, приложив шуточное изображение.

Тодд Говард, я официально требую поднять возрастной ценз до 36, чтобы мне больше никогда не пришлось с этим сталкиваться.

Фанату вторил другой участник сообщества Victorvnv. Он поделился своим горьким опытом: «Когда я только начал играть в Fallout 2, я был слишком молод, чтобы быть самым молодым героем [ему было меньше 16]. Теперь я слишком стар, чтобы быть "самым старым" [его возраст превысил игровой лимит], ха-ха».