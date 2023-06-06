Тим Кейн рассказал о вырезанном контенте из Fallout 2 - в игре была Александрийская библиотека под управлением монахов ©

Тим Кейн, ведущий программист оригинальной cRPG Fallout 1990-х годов, рассказал о контенте, который не вошел в финальную версию игры.

Если игра вышла в магазинах, это еще не значит, что она завершена. На самом деле игры никогда не бывают законченными, и разработчики обычно вырезают значительное количество контента из предварительной сборки, чтобы все поместилось в финальную версию. Так было и с первыми играми Fallout.

Так какие же вещи были оставлены в Fallout? В недавнем видео Тим Кейн рассказал о некоторых интересных концепциях, историях и особенностях, которые не избежали топора. Одним из таких материалов была своего рода Александрийская библиотека для пустоши, основанная на классическом антиутопическом романе Уолтера Миллера "Страсти по Лейбовицу".

В Fallout 2 было кое-что, что я разработал, и я даже не заметил, что этого не было в Fallout 2. Это было Аббатство потерянных знаний. Оно было полностью основано на произведении Уолтера Миллера "Страсти по Лейбовицу". Я знаю, что Brotherhood of Steel было основано на них, но это было еще более прямолинейно. К северу от Vault City должен был быть монастырь, и там была кучка монахов. Все, что они делали, это собирали руководства, чертежи и технические спецификации технологий, которые они переписывали и иллюстрировали. Это было очень познавательно. Они отличались от Братства, которое находило технологии, чтобы хранить их в тайниках, держать подальше от людей и оберегать. Монахи пытались сохранить знания, и в аббатство пускали любого. Вам разрешалось посетить его, они приветствовали вас, вы могли смотреть на все, что хотели, но вы не могли ничего взять или повредить.

У меня были запланированы целые квесты, в которых вы возвращались в аббатство, чтобы найти какую-то важную информацию для продвижения квеста, или Братство Стали обнаруживало аббатство, и, конечно, они хотели все конфисковать. Монахи там пацифисты, но они не хотят отдавать его. Возможно, они попросят вас вмешаться. У нас были квесты, предназначенные для всего этого. Но они так и не были добавлены, и я не знаю, почему.