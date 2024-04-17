Актер, подаривший голос ди-джею Тридогнайту, хотел бы принять участие во втором сезоне сериала Fallout

Актер, сыгравший запоминающегося ди-джея Тридогнайта в Fallout 3, заинтересован в участии в экранизации от Amazon. Эрик Деллумс, озвучивший персонажа в игре Bethesda 2008 года, заявил, что у него есть "нечто более мрачное, чем Тридогнайт, но такое же забавное и очаровательное".

Эрик Деллумс стал звуком Пустоши для многих игроков. Несмотря на то, что Тридогнайт — пока единственная роль Деллумса в серии Fallout, его выступление запомнилось тем, что персонаж занимал видное место на внутриигровой радиостанции Galaxy News Radio и комментировал различные действия Одинокого Странника в своих радиопередачах.

Есть веская причина, по которой Деллумс вряд ли смог бы повторить свою роль во втором сезоне Fallout, даже если бы захотел: телешоу, похоже, направляется на другое Западное побережье, в то время как Тридогнайт сидит в здании Galaxy News Radio в Вашингтоне, если предположить, что он все еще жив к началу шоу в 2296 году — через 19 лет после событий Fallout 3.

Но, возможно, если глава отдела разработки Bethesda Тодд Говард согласится на это, Деллумс сможет сыграть нового диджея во втором сезоне, который пока не анонсирован, но, учитывая популярность первого сезона, кажется вполне вероятным.