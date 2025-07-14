Авторы ремастера TES 4: Oblivion работают над неанонсированной "ААА"-игрой - это может быть Fallout 3 Remastered

Этой весной Bethesda Softworks выпустила обновлённую версию культовой The Elder Scrolls IV: Oblivion, созданную на движке Unreal Engine 5. Над ремастером работала студия Virtuos Games — внешняя команда, известная по многочисленным поддерживающим и портирующим проектам. И хотя релиз состоялся совсем недавно, похоже, студия уже задействована в новом амбициозном проекте.
В профиле LinkedIn продюсера Virtuos Реми Жинуайе указано, что он работает над «неанонсированной AAA-игрой мирового уровня от издателя первой величины» — параллельно с участием в разработке Oblivion Remastered. В описании подчеркивается, что проект курируется как полноценный крупный продукт, включающий управление несколькими командами и высокие требования к качеству.
Это заявление сразу же вызвало обсуждение среди геймеров. Учитывая, что ремейк Fallout 3 упоминался в утечке внутреннего расписания Bethesda ещё в 2020 году, пользователи выдвинули версию, что новый проект Virtuos — это именно Fallout 3 Remastered. Согласно утечке, игра была запланирована через два года после релиза Oblivion. Если компания сохранила общий ритм разработки, ремастер Fallout 3 может выйти либо в конце 2026-го, либо в 2027 году — возможно, в связке с новым сезоном сериала Fallout, который должен выйти уже скоро.
Официального подтверждения разработки Fallout 3 Remastered пока нет, но с учётом активности Virtuos и прошлых утечек, проект вполне может быть в активной стадии производства.
Зажимаем крестики на пальцах.. молимся.. чертим руны желаний.. но держим в голове что это может быть совсем другая игра )))
Ну сейчас после успешного ремастера Облы всех затрахают ремастерами всего и вся...
Фу, ремастер. Игре без малого 20 лет, тут полноценный ремейк нужен как Dead Space или Resident Evil 2.
Так по такой логике Дед Спейс тоже ремастер. В основном только графен поменяли. Обла ведь тоже ремастером названа?
Поменяли графен, местами изменили структуру уровней чтобы можно было перемещаться по Ишимуре между локациями не только на вагоне, добавили уровни допуска чтобы был смысл пройтись по уже завершённым в сюжетном плане локациям и собрать ценный лут, добавили режиссёра случайных событий, будь то звуки, перебои с освещением или случайные стычки с некроморфами в самых разных местах, внесли изменения в основной сюжет, дав более материальное обоснование глюкам и видениям Айзека, расширили лор за счёт дополнительных заданий, внесли изменения в систему расчленения врагов, добавив оружию больше зрелищного импакта.
Из всего этого следует вывод, что ты ни в оригинальный, ни в ремейк Dead Space не играл, да ещё к тому же и с логикой в принципе как с понятием не знаком. Ты вроде уже на PG столько времени провёл, а всё ещё новичок.
Лучше бы Вегас.
Ждём с нетерпением! Где-то страдает маленький инагент Глуховский - его игры переиздадут разве что в счёт украинского долга.
В 2027 ф3, а в 2030 уже новые свитки, ура. А пока в скайрим поиграем еще
Погоди ремастер Скайрима ещё впереди ))
Нет смысла, если на UE5, игра на старом движке с модами смотрится и работает лучше.
ну возможно к тому времени будет ue6 или 7 ))