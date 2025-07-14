Авторы ремастера TES 4: Oblivion работают над неанонсированной "ААА"-игрой - это может быть Fallout 3 Remastered

Этой весной Bethesda Softworks выпустила обновлённую версию культовой The Elder Scrolls IV: Oblivion, созданную на движке Unreal Engine 5. Над ремастером работала студия Virtuos Games — внешняя команда, известная по многочисленным поддерживающим и портирующим проектам. И хотя релиз состоялся совсем недавно, похоже, студия уже задействована в новом амбициозном проекте.

В профиле LinkedIn продюсера Virtuos Реми Жинуайе указано, что он работает над «неанонсированной AAA-игрой мирового уровня от издателя первой величины» — параллельно с участием в разработке Oblivion Remastered. В описании подчеркивается, что проект курируется как полноценный крупный продукт, включающий управление несколькими командами и высокие требования к качеству.

Это заявление сразу же вызвало обсуждение среди геймеров. Учитывая, что ремейк Fallout 3 упоминался в утечке внутреннего расписания Bethesda ещё в 2020 году, пользователи выдвинули версию, что новый проект Virtuos — это именно Fallout 3 Remastered. Согласно утечке, игра была запланирована через два года после релиза Oblivion. Если компания сохранила общий ритм разработки, ремастер Fallout 3 может выйти либо в конце 2026-го, либо в 2027 году — возможно, в связке с новым сезоном сериала Fallout, который должен выйти уже скоро.

Официального подтверждения разработки Fallout 3 Remastered пока нет, но с учётом активности Virtuos и прошлых утечек, проект вполне может быть в активной стадии производства.