Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 13 036 оценок

Bethesda отложила спешку: ремастер Fallout 3 дорабатывают до уровня Oblivion

TheSkoofLord TheSkoofLord

По данным недавнего репортажа, давно ожидаемый ремастер Fallout 3 по-прежнему находится в «активной разработке», почти три года спустя после того, как проект был упомянут в документах FTC в рамках сделки Microsoft по покупке Activision Blizzard. The Verge со ссылкой на информированные источники сообщает, что Bethesda делает упор на полировку и стабильность, чтобы релиз прошёл успешно и был сопоставим с прошлогодним ремастером The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Мнение о Fallout 3 Remastered - сейчас это не просто способ тряхнуть стариной

Руководство Bethesda, по всей видимости, намерено избежать поспешного выпуска. Студия, как сообщается, предпочитает потратить больше времени на доработку геймплея, визуальной части и технической стабильности, нежели выпустить незавершённый продукт. Глава Bethesda Тодд Говард недавно сказал в интервью IGN, что он «очень-очень доволен» принятием Oblivion Remastered — результатом, которого команда надеется достичь и с ремастером Fallout 3.

Официальные даты релиза и платформы пока не подтверждены; Bethesda и Microsoft не делали официальных объявлений о дате выхода ремастера. Фаны по-прежнему ждут обновлений, а ожидания высоки, учитывая наследие Fallout 3 и положительный приём недавних ремастеров студии.

gliga142

у облы даже патчей нет больше - о каком качестве идет речь .. так же выпустят с багами и забьют

9
Zloimamont

Смотри. Поразили картинкой. Сыграли на ностальгии. Вагон бабла заработали. А то что кривое все. Похрен.

3
SexualHarassmentPanda

Причём даже для MindsEye обновления выпускают.

2
Vulneratus non victus

Ф3 сказочка для детей, лучше бы НВ ремастернули.

8
POBEDINSKIY_MUSIC

нв разочарование, ф3 истинное удовольствие

4
Святой Джо

ремастер облы каловым вышел, может этот будет получше

2
samosan

Они этот ремастер уже дольше оригинала пилят. Совсем игры делать разучились.