Bethesda отложила спешку: ремастер Fallout 3 дорабатывают до уровня Oblivion

По данным недавнего репортажа, давно ожидаемый ремастер Fallout 3 по-прежнему находится в «активной разработке», почти три года спустя после того, как проект был упомянут в документах FTC в рамках сделки Microsoft по покупке Activision Blizzard. The Verge со ссылкой на информированные источники сообщает, что Bethesda делает упор на полировку и стабильность, чтобы релиз прошёл успешно и был сопоставим с прошлогодним ремастером The Elder Scrolls IV: Oblivion.
Руководство Bethesda, по всей видимости, намерено избежать поспешного выпуска. Студия, как сообщается, предпочитает потратить больше времени на доработку геймплея, визуальной части и технической стабильности, нежели выпустить незавершённый продукт. Глава Bethesda Тодд Говард недавно сказал в интервью IGN, что он «очень-очень доволен» принятием Oblivion Remastered — результатом, которого команда надеется достичь и с ремастером Fallout 3.
Официальные даты релиза и платформы пока не подтверждены; Bethesda и Microsoft не делали официальных объявлений о дате выхода ремастера. Фаны по-прежнему ждут обновлений, а ожидания высоки, учитывая наследие Fallout 3 и положительный приём недавних ремастеров студии.
у облы даже патчей нет больше - о каком качестве идет речь .. так же выпустят с багами и забьют
Смотри. Поразили картинкой. Сыграли на ностальгии. Вагон бабла заработали. А то что кривое все. Похрен.
Причём даже для MindsEye обновления выпускают.
Ф3 сказочка для детей, лучше бы НВ ремастернули.
нв разочарование, ф3 истинное удовольствие
ремастер облы каловым вышел, может этот будет получше
Они этот ремастер уже дольше оригинала пилят. Совсем игры делать разучились.