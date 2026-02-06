Bethesda отложила спешку: ремастер Fallout 3 дорабатывают до уровня Oblivion

По данным недавнего репортажа, давно ожидаемый ремастер Fallout 3 по-прежнему находится в «активной разработке», почти три года спустя после того, как проект был упомянут в документах FTC в рамках сделки Microsoft по покупке Activision Blizzard. The Verge со ссылкой на информированные источники сообщает, что Bethesda делает упор на полировку и стабильность, чтобы релиз прошёл успешно и был сопоставим с прошлогодним ремастером The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Руководство Bethesda, по всей видимости, намерено избежать поспешного выпуска. Студия, как сообщается, предпочитает потратить больше времени на доработку геймплея, визуальной части и технической стабильности, нежели выпустить незавершённый продукт. Глава Bethesda Тодд Говард недавно сказал в интервью IGN, что он «очень-очень доволен» принятием Oblivion Remastered — результатом, которого команда надеется достичь и с ремастером Fallout 3.

Официальные даты релиза и платформы пока не подтверждены; Bethesda и Microsoft не делали официальных объявлений о дате выхода ремастера. Фаны по-прежнему ждут обновлений, а ожидания высоки, учитывая наследие Fallout 3 и положительный приём недавних ремастеров студии.