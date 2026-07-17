Bethesda подтвердила, что ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas находятся в разработке

Bethesda подтвердила существование ремастеров Fallout 3 и Fallout: New Vegas в масштабном обновлении компании, представив видение будущего студии.
После нескольких месяцев утечек и предположений фанаты Fallout официально подтвердили возвращение в Вашингтон и Мохаве соответственно, поскольку Bethesda проводит реорганизацию после последней крупной перестановки на Xbox.
Bethesda опубликовала на Xbox масштабное обновление для своих поклонников, подтвердив не только разработку ремастеров, но и обновления по Fallout 5 и The Elder Scrolls VI.
Мы также знаем, что многие игроки хотят вернуться к предыдущим частям Fallout. Хотя мы сегодня не объявляем никаких дат, мы работаем над ремастерами как Fallout 3, так и Fallout: New Vegas.
Там не ремастеры нужны, а глубокие масштабные ремейки
Ремастерами...Вспоминая ремастер Обливиона, как-то это не особо радует.
Я хз. В Fallout 1 и 2 не играл в своё время, но вот во время выхода 3 части решил купить и посмотреть че там вообще.
Это было разочарование. Буквально тот же Oblivion в других декорациях. Да и визуально казался хуже, про контент вообще молчу. Не понравилось вообще, абсолютно.
вот это хорошие новости
Нужно больше тех инфы. Ремастер на своем движке? Не будет как с ремастером Обливиона, который вылупился на Unreal Engine 5 (в визуале)?