Bethesda призналась что при создании Fallout 3 студия боялась навредить наследию серии

В Bethesda с осторожностью подходили к разработке Fallout 3, поскольку это был первый проект студии во вселенной культовой RPG. Об этом рассказал ведущий сценарист игры Эмиль Пальяруло, отметив, что команда чувствовала серьёзную ответственность перед фанатами и наследием оригинальных частей.
По его словам, Fallout 3 стал для Bethesda переходной игрой. Несмотря на то что компания уже владела правами на франшизу, разработчики не ощущали полного творческого контроля. Студия стремилась максимально уважительно отнестись к классическим играм Interplay и не отходить от их духа, опасаясь негативной реакции аудитории.
Ситуация изменилась лишь спустя годы. К моменту разработки Fallout 4 Bethesda уже успела закрепиться в роли основного хранителя серии и выпустить несколько успешных проектов. Это позволило команде чувствовать себя увереннее и смелее в творческих решениях.
Пальяруло отметил, что к четвёртой части разработчики уже не считали нужным опираться исключительно на ностальгию. Вместо этого студия позволила себе экспериментировать и добавлять новые идеи, не опасаясь нарушить каноны.
