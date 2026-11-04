Bethesda разочаровала фанатов Fallout 3 публикацией старого трейлера вместо новостей о ремастере

Поклонники Fallout 3 уже давно ждут новостей о готовящемся ремастере игры, который, как сообщалось ранее, разрабатывается вместе с обновлённой версией Fallout: New Vegas. Однако Bethesda до сих пор не назвала сроки выхода проектов, а последняя публикация студии в соцсетях лишь усилила разочарование фанатов.

На официальном аккаунте Fallout в X Bethesda разместила двухминутный трейлер оригинальной Fallout 3 с подписью «28 октября 2008 года» и хештегом #BGS40. Многие пользователи, мельком увидев дату, решили, что студия наконец анонсировала ремастер. Некоторые даже приняли 2008 год за намёк на возможный релиз 28 октября 2028 года. Но никаких новых материалов или объявлений в публикации не оказалось — это был лишь старый трейлер.

Фанаты возмутились тем, что Bethesda опубликовала ролик спустя больше недели после годовщины выхода игры, невольно создав впечатление готовящегося анонса. Некоторые признались, что на мгновение поверили в скорое возвращение Fallout 3, другие обвинили студию в том, что она напрасно подогревает ожидания.

Ситуацию усугубляет отсутствие новостей о ремастере. После внезапного выхода обновлённой The Elder Scrolls IV: Oblivion игроки допускают, что Bethesda может повторить подобный сценарий и с Fallout 3. Однако пока студия не раскрыла ни дату выхода, ни подробности проекта.