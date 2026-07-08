Джефф Герстманн заявил, что видел кадры ремейка Fallout 3: по его словам, над проектом проделали большую работу

Известный игровой журналист и инсайдер Джефф Герстманн заявил, что ему довелось увидеть кадры предполагаемого ремейка Fallout 3. По его словам, над проектом уже была проделана «довольно большая работа», однако официально игра до сих пор так и не была анонсирована.

На самом деле кто-то уже проделал довольно большую работу над ремейком Fallout 3, который до сих пор так и не был официально представлен. И я даже не знаю, продолжается ли работа над этой игрой. Думаю, что да, но, возможно, проект уже закрыт. Кто знает? Но я видел кадры ремейка Fallout 3, так что кто-то где-то действительно его делал,

— рассказал Герстманн.

Слухи о ремейке Fallout 3 появляются уже не первый год. В 2023 году в ходе судебного разбирательства между Microsoft и FTC в сеть попали внутренние документы Bethesda, в которых упоминался ремейк Fallout 3 наряду с ремастером The Elder Scrolls IV: Oblivion. При этом с момента утечки Bethesda официально не подтверждала, что проект всё ещё находится в разработке.

Джефф Герстманн — один из самых известных игровых журналистов США, сооснователь Giant Bomb и бывший редактор GameSpot. За годы работы он неоднократно делился достоверной информацией о ещё неанонсированных проектах, благодаря чему его заявления нередко привлекают внимание игрового сообщества.