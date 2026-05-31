Энтузиаст переносит Fallout 3 на движок Unreal Engine 5.7 с помощью собственного плагина

В конце мая разработчик под ником Julian Uccetta опубликовал раннюю геймплейную демонстрацию своего проекта по переносу ролевой игры Fallout 3 на движок Unreal Engine 5.7. Портирование осуществляется с помощью специального плагина, который в будущем позволит переносить и другие классические игры компании Bethesda.

Проект создается на базе инструментария под названием Gamebryo Unreal, над которым сейчас работает автор. Этот плагин разработан для автоматизации процесса переноса старых проектов на движке Gamebryo в современную среду Unreal Engine. По задумке создателя, пользователям будет достаточно открыть проект и указать путь к файлам установленной оригинальной игры. В перспективе утилита должна поддерживать ряд классических тайтлов от The Elder Scrolls 3: Morrowind до Fallout: New Vegas, а в дальнейшем планируется добавить совместимость с The Elder Scrolls 5: Skyrim Legendary Edition и Fallout 4.

Показанный игровой процесс демонстрирует начальную локацию в Убежище 101. Автор отмечает, что данная версия является очень ранним тестовым билдом и содержит ошибки, а запись велась при 30 кадрах в секунду из-за работы фонового программного обеспечения для отладки. В оптимизированных сборках разработчик фиксирует стабильную производительность от 60 до 120 кадров в секунду в зависимости от графических настроек и целевого разрешения. Видеоролик демонстрирует обновленную систему освещения, тени и физическое взаимодействие с объектами окружения, при этом оригинальный художественный стиль игры был сохранен.

Разработчик подчеркнул, что не имеет отношения к компаниям Bethesda или Microsoft. Чтобы избежать возможных юридических сложностей, полноценная готовая сборка обновленной Fallout 3 не будет выкладываться в открытый доступ. Вместо этого автор планирует выпустить сам плагин Gamebryo Unreal и базовый проект-шаблон с улучшенными графическими ресурсами. Это позволит обладателям оригинальных копий игры самостоятельно собрать обновленную версию на своем компьютере буквально в 3 клика. Текущие тестовые версии инструментов доступны для ознакомления на платформе Ko-fi.