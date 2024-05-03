Энтузиаст воссоздал Мегатонну из Fallout 3 в стандартном редакторе карт Far Cry 5

Недавно в сети появились слухи о возможном производстве ремейка Fallout 3. Увидим ли мы когда-нибудь обновление культовой ролевой игры, покажет только время; официального подтверждения от разработчиков из Bethesda пока не поступало. Тем не менее, как бы могла выглядеть современная версия Fallout 3, можно узнать сейчас благодаря стараниям энтузиаста. Геймер воссоздал знаменитый город — Мегатонну и показал его на видео.

Автором ролика выступил контент-мейкер под ником Mojo Swoptops. В отличие от многих похожих видео, где пользователи представляют ремейки популярных игр прошлых поколений, это не prerender на Unreal Engine 5. Энтузиаст воссоздал город из Fallout 3 с помощью стандартного редактора карт в Far Cry 5.

В результате у него получилась очень атмосферная интерпретация локации, хотя весь город энтузиаст не создавал. По словам автора, он сконструировал лишь небольшую сцену, чтобы показать, как бы могла выглядеть более современная версия Fallout 3.