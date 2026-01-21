Fallout 3 намеренно сделали максимально мрачной, чтобы отличить от Oblivion

Один из ключевых художников Fallout 3, Иштван Пели, спустя годы рассказал, как и почему Bethesda сделала третью часть настолько мрачной — и признал, что в процессе студия могла перестараться.
В интервью PC Gamer Пели объяснил, что во время разработки Fallout 3 для команды было принципиально важно чётко отделить Fallout от The Elder Scrolls, прежде всего от Oblivion. Последняя была яркой, красочной и классически фэнтезийной игрой, тогда как Fallout должен был ощущаться полной противоположностью.
По словам художника, Bethesda сознательно сделала ставку на безысходность и разрушение постапокалиптического мира:
«Мы пошли ва-банк с мрачным отчаянием постапокалипсиса. Мы буквально выжали цвет из мира — перемололи каждый ассет, чтобы всё выглядело как можно более разрушенным и тёмным».
Fallout 3 действительно стал отражением своего времени: серо-зелёная палитра, выжженный Вашингтон и гнетущая атмосфера идеально вписались в эстетику эпохи Xbox 360 и PS3. Однако Пели отмечает, что теперь, оглядываясь назад, возникает ощущение, что контраст с Oblivion получился слишком резким.
При этом он подчёркивает, что работа над разрушенной столицей США была для команды не только творческим вызовом, но и настоящим удовольствием:
«В этом есть что-то странно весёлое — просто брать и всё взрывать».
Прямо Пели не связывает это решение с более ярким и насыщенным визуальным стилем Fallout 4, однако разница между играми говорит сама за себя. Четвёртая часть стала заметным отходом от тотального уныния в сторону ретрофутуризма и цвета — и теперь ясно, что это могло быть осознанной корректировкой курса после Fallout 3.
Ну не знаю, мне не было мрачно в 3 Фолыче.
Настоящий мрачный пост апокалипсис в те годы был в Бешеном Максе. А у беседки особенно в 4 части получился весёленький диснейленд по сравнению с 1 и 2 частями.
Ну так у них разработчики, наверно, радужная соя
Это да.
Ну а каким можно представить мир постапокалипсиса ?
естественно мрачным.
поэтому мрачность это скорее данность лора и сюжета а не их хотелка.
В самом начале игры, атмосфера в убежище очень сильно чувствовалась. Кажется,что в нём действительно безопасно,но при этом ощущается напряжение и беспокойство,что скоро придется его оставить и выйти на поверхность,где происходит лютый треш...
А каким ещё должен быть постапокалипсис?
В Fallout4🏳️🌈76 и Far Cry: New Dawn сделали цветастым :) дизайнер умер, в новых Беседка уже оторвалась...
Фильтр поменяли
Вот за эту мрачную атмосферу F3 и запал в сердечко. // Анатолий Егерь
А что в ней мрачного? Обычная слащавая и попсовая думятина (с).
Вообще, Беседка в этой игре испортила практически всё из оригинальной концепции. Хвалиться нечем, как бы.
Есть ещё недоумки, которые четвертый "Фоллаут" считают достойной игрой. Но такое уже не лечится, это врождённая аномалия мозга. Или его отсутствия.
Ну "Нити" пересмотрите уже, в самом деле...