Fallout 3 намеренно сделали максимально мрачной, чтобы отличить от Oblivion

Один из ключевых художников Fallout 3, Иштван Пели, спустя годы рассказал, как и почему Bethesda сделала третью часть настолько мрачной — и признал, что в процессе студия могла перестараться.

В интервью PC Gamer Пели объяснил, что во время разработки Fallout 3 для команды было принципиально важно чётко отделить Fallout от The Elder Scrolls, прежде всего от Oblivion. Последняя была яркой, красочной и классически фэнтезийной игрой, тогда как Fallout должен был ощущаться полной противоположностью.

По словам художника, Bethesda сознательно сделала ставку на безысходность и разрушение постапокалиптического мира:

«Мы пошли ва-банк с мрачным отчаянием постапокалипсиса. Мы буквально выжали цвет из мира — перемололи каждый ассет, чтобы всё выглядело как можно более разрушенным и тёмным».

Fallout 3 действительно стал отражением своего времени: серо-зелёная палитра, выжженный Вашингтон и гнетущая атмосфера идеально вписались в эстетику эпохи Xbox 360 и PS3. Однако Пели отмечает, что теперь, оглядываясь назад, возникает ощущение, что контраст с Oblivion получился слишком резким.

При этом он подчёркивает, что работа над разрушенной столицей США была для команды не только творческим вызовом, но и настоящим удовольствием:

«В этом есть что-то странно весёлое — просто брать и всё взрывать».

Прямо Пели не связывает это решение с более ярким и насыщенным визуальным стилем Fallout 4, однако разница между играми говорит сама за себя. Четвёртая часть стала заметным отходом от тотального уныния в сторону ретрофутуризма и цвета — и теперь ясно, что это могло быть осознанной корректировкой курса после Fallout 3.