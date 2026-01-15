Fallout 3 вышла забагованной, потому что Bethesda пыталась сделать слишком много и разработчики в итоге просто устали

Игры Bethesda печально известны тем, что выходят с огромным количеством багов и глюков, от раздражающих до совершенно смешных. Для многих игроков эти шероховатости являются частью очарования и приемлемой платой за такие большие и масштабные игры. Как объясняет один из первоначальных разработчиков Fallout 3, это также напоминание о том, что даже лучшие игры создаются людьми с человеческими ограничениями.
Ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло рассказал:
Мы пытались сделать так много, и мы не могли в полной мере осознать сложность той свободы, которую пытались предоставить игроку, и то, как это может всё испортить. Есть и человеческий фактор. По мере продвижения разработки люди устают. Они совершают ошибки. А когда вы пытаетесь исправить баги, нужно быть очень осторожным — вы можете изменить строку текста, и это испортит какой-нибудь рисунок.
Будь то The Elder Scrolls, Fallout или Starfield, мало какие игры могут сравниться по масштабу с тем, что делает Bethesda, и с таким количеством движущихся частей неизбежно возникает больше багов, чем в других проектах.
Ой надо же бедненькие, устали. Тяжело себя криворучками без штата тестеров признать, понимаю.
Там двигло было конченым дерьмищем. Там столько костылей для работы этого движка в открытом мире. Чего стоил только "поезд" из этой игры, где этим "поездом" была надетая на голову игрока моделька вагона. А сам игрок бежал по рельсам, имитируя движение.
Лодки в скуриме - такая же хepня
Господи, да что вы с этим вагоном так возитесь? Вагон в Broken Steel: 1. Появляется единожды
2. Не обладает возможностью ручным управлением
Оригинальная игра не дизайнилась под перемещение на поездах, соответственно зачем тратить время на скрипты перемещения, если всё и так работает и в непосредственно игровом процессе смотрится вполне адекватно - костылями вообще все разработчики поголовно пользуются.
В том же Fallout 4 (Nuka World) поезда уже давно не на голову надет, а Starfield показал что движок и машины потянуть может
короче ждем новый TES
Стимовская версия фолыча 3 вылетает раз в час.
Следствие проблем с ядрами процессора, в интернете есть фикс
Да да верим у них все игры такие так-то 🤣🤣🤣
Как говорится : оправдания тут неуместны, а по факту просто facepalm.