Fallout 3 вышла забагованной, потому что Bethesda пыталась сделать слишком много и разработчики в итоге просто устали

Игры Bethesda печально известны тем, что выходят с огромным количеством багов и глюков, от раздражающих до совершенно смешных. Для многих игроков эти шероховатости являются частью очарования и приемлемой платой за такие большие и масштабные игры. Как объясняет один из первоначальных разработчиков Fallout 3, это также напоминание о том, что даже лучшие игры создаются людьми с человеческими ограничениями.

Ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло рассказал:

Мы пытались сделать так много, и мы не могли в полной мере осознать сложность той свободы, которую пытались предоставить игроку, и то, как это может всё испортить. Есть и человеческий фактор. По мере продвижения разработки люди устают. Они совершают ошибки. А когда вы пытаетесь исправить баги, нужно быть очень осторожным — вы можете изменить строку текста, и это испортит какой-нибудь рисунок.

Будь то The Elder Scrolls, Fallout или Starfield, мало какие игры могут сравниться по масштабу с тем, что делает Bethesda, и с таким количеством движущихся частей неизбежно возникает больше багов, чем в других проектах.