Fallout Legends - это масштабный новый мод, включающий ресурсы и лор из всех игр серии Fallout

Моддер CYB3RP0NK выпустил масштабный новый мод для Fallout 3, Fallout Legends. Fallout Legends находится в разработке около 10 лет. Это постапокалиптическая симуляция с элементами ролевой игры про мутантов.

По словам моддера, Fallout Legends использует ресурсы и лор из всех игр серии Fallout. Другими словами, он добавляет в Fallout 3 контент, соответствующий лору. Не все дополнения идеально соответствуют сюжету Fallout, но достаточно близки к нему. Цель мода — объединить элементы всех игр серии Fallout и объяснить их лор в контексте Fallout 3.

Для сравнения, в Fallout Legends присутствуют Институт из Fallout 4, Скайнет из Fallout 2, Избранный из Fallout 2, Среднезападное Братство Стали из Fallout Tactics, Обитатели Убежища из первой Fallout, а также элементы из Van Buren Project.

Характеристики брони и оружия в некоторой степени соответствуют предыдущим/текущим играм, но также сбалансированы в соответствии с уровнями FWE. Кроме того, вы найдете все саундтреки из всех предыдущих игр Fallout.

И это еще не все. Игроки встретят уникальных персонажей и броню, улучшенную броню, оружие и кибернетические импланты на протяжении всей Fallout 3 и дополнений. Например, бронированный китайский костюм-невидимку можно найти в Пойнт-Лукаут. Вы также можете получить броню Тесла из Fallout 1-2. Также есть улучшенное стрелковое оружие, энергетическое оружие и тяжёлое оружие из Fallout 1-2, а также усовершенствованная силовая броня Mk1-2 из Fallout 2.

Вы можете скачать Fallout Legends по этой ссылке.