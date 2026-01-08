Fallout мог остаться без VATS: разработчики признались, что систему чуть не убрали перед релизом Fallout 3

Одной из самых узнаваемых особенностей серии Fallout уже много лет остаётся система прицеливания VATS (Vault-Tec Assisted Targeting System), которая замедляет время и позволяет точно выбирать части тела врага. Но, как выяснилось, судьба ключевой механики висела на волоске — её могли вовсе вырезать из Fallout 3 ещё до релиза.

Об этом рассказал Иштван Пейли, один из ведущих разработчиков Bethesda Game Studios, работавший над Fallout 3 и Fallout 4. По его словам, переход франшизы к совершенно иному жанру — от изометрической RPG к шутеру от первого лица — поставил перед командой сложный вопрос: как совместить стрельбу и ролевые характеристики персонажа так, чтобы это ощущалось интересно и правильно?

Разработчики сомневались, будет ли игрокам комфортно, если результат стрельбы напрямую зависел от навыков героя, а не только от реакции игрока. Тогда и появилась идея VATS, однако внутри студии её долго считали рискованной.

«Долгое время звучали вопросы: “А это вообще весело? Стоит ли это делать? Будет ли кто-то этим пользоваться?”» — вспоминает Пейли.

Главные сложности оказались техническими: камера, коллизии объектов, корректная работа сцен во время активации системы. Bethesda признаётся — всё удалось стабилизировать буквально под самый релиз. Но риск оправдался: механика не только прижилась, но стала важной частью ДНК серии.

Сегодня VATS — один из символов Fallout. В Fallout 4 игроки активно строят билды вокруг этой системы, а в Fallout 76 на ней вообще основаны целые игровые стили. И теперь сложно представить, что когда-то Bethesda едва не отказалась от того, что многие считают сердцем боевой системы Fallout.