Фанатский ремейк Fallout 3 на движке New Vegas: демонстрация RTX Remix, реконструкции лучей и нейронного рендеринга

Один из пользователей YouTube опубликовал видео, демонстрирующее фанатский ремейк Fallout 3 на движке Fallout: New Vegas — проект «Tale of Two Wastelands» («История двух пустошей») — с использованием технологии RTX Remix.

«Tale of Two Wastelands» — это масштабная модификация, которая объединяет Fallout 3 (включая все дополнения) с Fallout: New Vegas. Благодаря ей игроки на ПК могут пройти обе части в рамках одного игрового процесса. Мод также переносит механики из Fallout 3 в Fallout: New Vegas и балансирует обе игры так, чтобы они ощущались как единое целое, а не как две разные игры, в которых просто используется один и тот же персонаж.

Автор модификации работает над интеграцией RTX Remix, технологии реконструкции лучей (Ray Reconstruction) и нейронного рендеринга в «Tale of Two Wastelands», используя сборку «Nuclear Sunset» в качестве основы. По словам создателя, некоторые проблемы с рендерингом ещё предстоит устранить. Производительность пока оставляет желать лучшего, но со временем ситуация должна улучшиться.

Как уже упоминалось, работа над модом ещё идет, и точных сроков выхода пока нет.