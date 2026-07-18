Фанаты нашли намек на дату релиза Fallout 3 Remastered

Фанаты Fallout считают, что Bethesda могла косвенно раскрыть примерные сроки выхода ремастера Fallout 3. Поводом для обсуждений стало недавнее заявление компании о будущем серии.

Во время презентации Bethesda подтвердила, что в 2027 году для Fallout 76 выйдет крупное дополнение, которое станет приквелом к событиям Fallout 3 и перенесет игроков в Столичную пустошь.

Поклонники предполагают, что это не случайное совпадение. По их мнению, Bethesda может выпустить Fallout 3 Remastered примерно в тот же период, чтобы связать обе игры общей сюжетной линией и усилить интерес к возвращению в знакомый регион.

Официальной даты релиза ремастера пока нет, однако ранее Bethesda подтвердила, что обновленные версии Fallout 3 и Fallout: New Vegas действительно находятся в разработке. Если теория фанатов окажется верной, ремастер Fallout 3 стоит ждать уже в 2027 году, а переиздание New Vegas может выйти годом позже.