Фанаты снова надеются на ремастеры Fallout 3 и New Vegas после работы Virtuos над сериалом

Студия Virtuos, известная по визуальным апгрейдам Oblivion Remastered и Metal Gear Solid Delta, приняла участие во втором сезоне сериала Fallout, отвечая за создание фотореалистичных ландшафтов. Это сразу вызвало волну слухов среди фанатов, которые вновь заговорили о возможных ремастерах Fallout 3 и Fallout: New Vegas.

Virtuos имеет богатый опыт работы с крупными франшизами в игровой индустрии, а также в кино и телевидении. Студия участвовала в создании визуальных эффектов для таких проектов, как «Звёздные войны: Пробуждение силы», «Мир юрского периода» и фильмы Marvel. Благодаря этому многие игроки считают, что именно Virtuos может быть подходящей студией для обновления классических RPG Bethesda.

Слухи о ремастерах Fallout 3 и New Vegas ходят уже несколько лет, но официального подтверждения от Bethesda пока нет. Участие Virtuos в сериале Fallout лишь усилило надежды фанатов, ведь студия доказала способность создавать детализированные миры и адаптировать визуальные элементы для больших проектов.