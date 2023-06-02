Инон Цур работает над Starfield уже семь лет, но для написания музыки к Fallout 3 у него было всего несколько месяцев ©

Инон Цур - автор музыки к таким сериям игр, как Dragon Age, Syberia, Baldur's Gate и Fallout - дал интервью игровому портале. В ходе интервью композитор рассказал, что хотя работа над саундтреком обычно занимает несколько лет, были моменты, когда ему приходилось работать в условиях действительно огромного дефицита времени. Так было, в частности, с Fallout 3, когда Bethesda связалась с композитором примерно за четыре месяца до окончания работы над игрой. Интересно, что именно музыку к игре 2008 года Цур любит больше всего.

Моим первым Fallout был Fallout Tactics. Fallout 1 и 2 были разработаны Interplay и Марком Морганом. Поэтому, когда Interplay обратилась ко мне во время создания Tactics, они сделали это с четким планом и намерением, потому что хотели, чтобы саундтрек отличался от саундтреков предыдущих игр. Я создал очень сырой, ударный, эмбиентный саундтрек для этой игры, а потом игра была закончена, и я решил, что с Fallout покончено. [...] В 2004 году Bethesda купила лицензионные права на создание игр серии Fallout. Знаете, все композиции, над которыми я работал для Bethesda, я начал готовить за четыре года до этого. За исключением Starfield, потому что работа над ней началась семь лет назад, в 2016 году. За музыку для Fallout 4 я взялся в свою очередь в 2011 году, она вышла в 2015-м, а Fallout 3? Ну, со мной срочно связались примерно за четыре месяца до окончания работы над игрой! Я должен был сделать саундтрек очень, очень быстро - я был очень взволнован; если вы послушаете саундтрек Fallout 3, то поймете, что это был, по сути, мой самый важный саундтрек из всех Fallout. Потому что он создал новый аспект звукового ландшафта для Fallout, и, что самое важное, он установил главную музыкальную тему. У Fallout и Fallout 2 ее не было.

Если учесть, что Цур работает над музыкой для Starfield уже семь лет, то заслуживает большого восхищения и похвалы тот факт, что с Fallout 3 создатель смог сжаться и подготовить саундтрек всего за несколько месяцев. Те, кто имел удовольствие играть в Fallout 3, наверняка согласятся, что это нисколько не повлияло на качество работы.