Инсайдер сообщает, что не стоит ждать анонс ремастера Fallout 3 на презентации Fallout Day

После огромного успеха Oblivion Remastered появились утечки о планах на ремастер Fallout 3, однако анонса на Fallout Day в этом году не ожидается.

Об этом сообщил известный и надёжный инсайдер NateTheHate. На вопрос о том, ожидается ли анонс, NateTheHate ответил: «Я был бы очень удивлён, если бы об этом упомянули так рано». Это оставляет некоторую возможность для анонса, но он не ожидается.

Ранее, в апреле этого года, NateTheHate подтвердил планы по выпуску ремастера Fallout 3, но сказал: «Пройдёт какое-то время, прежде чем мы его увидим». Затем, 6 октября, NateTheHate заявил: «Ремастер Fallout 3 запланирован, но это займёт какое-то время — если планы не изменятся».

NateTheHate — известный инсайдер, который оказался прав насчёт появления Oblivion Remastered. Он также оказался точен в других утечках, например, о выходе Microsoft Flight Simulator на PS5.

Fallout Day назначен на 23 октября, трансляция состоится в 20:00 МСК.