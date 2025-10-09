Инсайдер сообщает, что не стоит ждать анонс ремастера Fallout 3 на презентации Fallout Day

После огромного успеха Oblivion Remastered появились утечки о планах на ремастер Fallout 3, однако анонса на Fallout Day в этом году не ожидается.
Об этом сообщил известный и надёжный инсайдер NateTheHate. На вопрос о том, ожидается ли анонс, NateTheHate ответил: «Я был бы очень удивлён, если бы об этом упомянули так рано». Это оставляет некоторую возможность для анонса, но он не ожидается.
Ранее, в апреле этого года, NateTheHate подтвердил планы по выпуску ремастера Fallout 3, но сказал: «Пройдёт какое-то время, прежде чем мы его увидим». Затем, 6 октября, NateTheHate заявил: «Ремастер Fallout 3 запланирован, но это займёт какое-то время — если планы не изменятся».
NateTheHate — известный инсайдер, который оказался прав насчёт появления Oblivion Remastered. Он также оказался точен в других утечках, например, о выходе Microsoft Flight Simulator на PS5.
Fallout Day назначен на 23 октября, трансляция состоится в 20:00 МСК.
От нынешней беседки после каллфилда лучше вообще не стоит ждать чего-то хотя бы на удовлетворимом уровне качества.
Они патч не могут сделать для 3 части чтобы она не вылетала на новом железе уже лет 10.. О чем разговор, если даже после удаления gfwl до сих пор не добавлены достижения в стиме.
Переделку 1 в 1 только на урине 5? Не, спасибо, оставьте этот сладкий хлебушек себе
Да зачем от нужен то.