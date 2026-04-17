Крис Авеллон рассказал о том, какой могла бы быть Fallout Van Buren, с новыми системами и расширенной механикой фракций

До того как Bethesda приобрела права на франшизу Fallout, за неё отвечали студия Black Isle и компания Interplay Entertainment. Ни для кого не секрет, что в своё время разрабатывалась третья часть серии под названием Fallout Van Buren, которая в итоге так и не увидела свет из-за финансовых проблем. Теперь Крис Авелон, один из главных разработчиков проекта, раскрыл о нём немного больше информации.

Авеллон работал над Van Buren около трех с половиной лет, прежде чем ушел из Black Isle. Тем временем большая часть студии занималась Baldur’s Gate 3, которая, однако, из-за проблем с лицензиями так и не была выпущена. Тогда Interplay перевела всю команду на работу над новой Fallout, но Авеллон вскоре после этого ушел из компании. Проект перешел к Джошу Сойеру, который, однако, через некоторое время также его покинул. В декабре 2003 года Van Buren был отменен, а остальные сотрудники Black Isle уволены.

В интервью TKs-Mantis Авеллон поделился некоторыми подробностями о своем видении Van Buren. Разработчик хотел, прежде всего, расширить мир Fallout с точки зрения игровых систем. Он упомянул, например, возможность играть за супермутанта или гуля. Кроме того, он планировал добавить больше архетипов персонажей, таких как, например, «science boy», который мог бы использовать полученные знания для создания различного оружия.

Кроме того, Авеллон намеревался углубить механику фракций. Например, он представлял себе, что игрок сможет даже взять под свой контроль целую фракцию и руководить её действиями. Таким образом, он мог бы влиять на значительную часть мира, не сходя с места, а лишь посылая своих людей на задания.

Одна из вещей, которая всегда немного раздражала меня в фракциях — даже в New Vegas — заключалась в том, что технически их руководство и цели никогда по-настоящему не менялись.

Что касается вселенной, Авеллон хотел немного больше исследовать довоенные времена. Van Buren должен был ввести в игру персонажей, которые просыпаются в камерах после многолетнего замораживания, и герой мог бы взаимодействовать с ними. Таким образом, он мог бы узнать их точку зрения и немного узнать о жизни до войны.

Авеллон также хотел отойти от идеи одного главного злодея в пользу группы независимых персонажей, с которыми герой соперничал бы за влияние. Разработчик сравнил это с игрой в шахматы, где каждая из сторон постоянно пытается перехитрить друг друга. Интересно, что эта идея была частично реализована в Wasteland 3.

Было бы гораздо круче сразиться с командой NPC-персонажей. Что-то вроде противостояния с Legion of Doom, только они на самом деле вовсе не такие уж плохие. Просто у них другой способ реализации своих планов, которые в конечном итоге могут и не отличаться от ваших. Отличается, однако, то, как они к этому приходят.

В планах Авеллона также было возвращение известного из первой Fallout персонажа ЗАКС, который страдал бы от своего рода "компьютерного Альцгеймера", и игрок мог бы попытаться ему помочь. Таким образом разработчик хотел соединить историю первой части с Van Buren.

В интервью также затронули сюжетную линию нереализованной игры. По словам Авеллона, в игре должен был разразиться конфликт между НКР, Анклавом и Братством Стали вследствие уничтожения нефтянойплатформы в Fallout 2. Анклав в отместку должен был бы атаковать подозреваемую в этом НКР, а НКР — не зная, с кем вообще имеет дело — направила бы свои силы на Братство Стали.

Все интервью длится более 3 часов и содержит гораздо больше интересных подробностей — Авеллон также упомянул, например, что персонаж Кристин из DLC Dead Money для New Vegas был заимствован из Van Buren, а Тим Кейн хотел, чтобы действие игры в какой-то момент происходило в космосе.