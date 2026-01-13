Моддеры восстановили в Fallout 3 вырезанные локации и персонажей - мир игры стал почти в два раза больше

Команда DC Anniversary Project выпустила масштабный мод для Fallout 3, целью которого является восстановление контента, не вошедшего в финальную версию проекта. Модификация добавляет в игровой мир 13 вырезанных локаций, расположенных в Вашингтоне и Вирджинии.
Авторы мода провели исследование оставшихся в игре ресурсов и данных, чтобы определить, какие именно локации были удалены, где они должны были находиться и какой контент в них мог присутствовать.
В процессе восстановления они не только вернули сами области, но и добавили вырезанных персонажей, а также стремились сохранить верность как оригинальным задумкам разработчиков, так и реальной географии упомянутых городов и пригородов.
Поставил мод на трекинг, мб позже закину его в TTW. Пока есть баги и лучше подождать пока плагин переведут
Лучше в SFW .
Интересно, надо будет попробовать. Давно уже в трешку не играл.
Я как понимаю его ещё пилить и пилить нужно?