Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 12 997 оценок

Моддеры восстановили в Fallout 3 вырезанные локации и персонажей - мир игры стал почти в два раза больше

AceTheKing AceTheKing
Команда DC Anniversary Project выпустила масштабный мод для Fallout 3, целью которого является восстановление контента, не вошедшего в финальную версию проекта. Модификация добавляет в игровой мир 13 вырезанных локаций, расположенных в Вашингтоне и Вирджинии.

Fallout 3 "District of Columbia - Округ Колумбия - восстановление вырезанных локаций"

Авторы мода провели исследование оставшихся в игре ресурсов и данных, чтобы определить, какие именно локации были удалены, где они должны были находиться и какой контент в них мог присутствовать.

В процессе восстановления они не только вернули сами области, но и добавили вырезанных персонажей, а также стремились сохранить верность как оригинальным задумкам разработчиков, так и реальной географии упомянутых городов и пригородов.

Tommy451

Поставил мод на трекинг, мб позже закину его в TTW. Пока есть баги и лучше подождать пока плагин переведут

Наркоман_Из_2018

Лучше в SFW .

QuerulousLytton

Интересно, надо будет попробовать. Давно уже в трешку не играл.

darckgodx

Я как понимаю его ещё пилить и пилить нужно?

