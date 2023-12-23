Новогодняя раздача в Epic Games Store: Пятым подарком оказалась Fallout 3 со всеми дополнениями

Магазин Epic Games Store бесплатно раздает всем желающим Fallout 3: Game of the Year Edition. Это полное издание культовой RPG, в которое входят основная игра, а также пять больших дополнений.
Но нужно поспешить – добавить игру в библиотеку можно в течение 24 часов, то есть до 18:00 завтрашнего дня. Вечером 24 декабря магазин запустит раздачу другой игры. Что это будет за игра, неизвестно.
Fallout 3 – для тех, кто не играл
- В этой части тактический пошаговый бой принесли в жертву трехмерному виду от первого лица. Несмотря на это, Fallout 3 в своем классе ничуть не хуже классических частей серии.
- В игре демонстрируется далекое постапокалиптическое будущее, где люди пережили ядерную войну в сети подземных убежищ. События третьей части разворачиваются в районе Вашингтона, а основная цель по сюжету – найти отца главного героя.
- Открытый мир в Fallout 3 изобилует множеством заданий с вариативностью действий, а выбор игроков влияет на дальнейших ход событий. Что касается геймплея, то он включает сбор экипировки, прокачку и сражения.
- Средний балл игры на сайте Metacritic составляет 93 балла из 100.
К сожалению, для жителей России возможность забрать игру напрямую со своих аккаунтов недоступна из-за политики издателя. Для этого потребуется VPN и регистрация учетной записи другого региона.
создаешь 2 акк(главное страна Турция или другие)Рф и Белл не заберут,включаешь впн и забираешь...Пробовал на ру акк с впн забрать.не получается
Да ещё пару месяцев назад так сделал, когда стали появляться бесплатные жирные раздачи.
На торронте забери эта старье.
Можно у ру акка сменить страну и с впн забирать. Правда приходится немного потанцевать с вкл/выкл впн и непосредственно нажиманием кнопки купить.
не правда, там сейчас раздают Quake и Quake 2, я верю инсайдеру и новостнику, который это утром выстрал!
Уже раздавали раньше.
Не знаю когда, ну ее уже раздавали.
Ну пока из раздач еще дестани 2 хоть имеет смысл,а так повторы или инди гг
Новости Галааактики !
Bethesda Может забрать у вас игру они частенько забирают игры такое уже было
Круто! Для меня Fallout 3 лучший фолыч среди всех фолычей. Легендарная игра. Кто пропустил, очень советую наверстать упущенное. Эта часть намного лучше, чем Вегас, если уж сравнивать с другими фолычами. Эпики молодцы. Прекрасная раздача!
Вегас лучше , но с оговорочкой . Его количество багов даже сейчас и дебильная система получения квестов от напарников в какой то момент убивают всякое желание хоть когда нибудь его перепройти . Так что 3 фол лучше определенно получается если учитывать что таких проблем в там нет. Именно из за этого 3 я и люблю больше .
Согласен. Fallout 3 прошёл два раза, от начала до конца. Вегас "прошёл" три раза, по 0,5. Хотя настроен всё-же пройти, на этот раз в VR попробую. Про "Эпики молодцы", это ты загнул, раздача недоступна.
Ну да линейный 3 фолыч, и Вегас с его шикарными цепочками квестов и репутацией, нет 3 фолыч по всем параметрам вегасу проигрывает
Мне тоже 3 часть больше понравилась со свои сюжетом. Для меня как вводная часть была в мир Fallout, где было очень интересно исследовать мир, а не только выполнять квестовые задания.
Вегас раньше больше нравился. Сейчас третий фоллаут.
Сейчас Вегас кажется бредом лютым. Конечно, и в третьей части есть нюансы в плане логики, но куда меньше.
Вау, вау, вааау! Да!!! Я ждал этого 15 лет и дождался! 🤣🤣🤣
Ребятки, такой вопрос возник, если создам акк с привязкой к Казахстану, после покупок игр, для закачки и все такое, также через впн надо будет заходить? Играть игры через впн как-то тупо