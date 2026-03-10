Новые фигурки McFarlane Toys намекают на скорый анонс Fallout 3 Remastered

Внимательные фанаты Fallout обнаружили возможное подтверждение давних слухов о переиздании культовой Fallout 3.

В свежих товарных позициях компании McFarlane Toys, специализирующейся на создании коллекционных фигурок, значится продукт, напрямую связанный с ремастером. В списке новинок ритейлера появился пункт с описанием "ELITE EDITION 7IN – FALLOUT 3 REMASTERED – #13 T-45B NUKA COLA". Речь идет о фигурке культового силового доспеха из вселенной Fallout, выпущенной в рамках элитной серии.

Хотя официального подтверждения от самой McFarlane пока не поступало, подобные утечки через каталоги розничных продавцов обычно оказываются достоверными. Отмечается, что отмена может коснуться разве что отдельных фигурок по комиксам DC, но не позиций из престижной линейки Elite Edition.

Ни Bethesda, ни Microsoft пока что не делали официальных анонсов касательно Fallout 3 Remastered.