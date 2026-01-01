Новый эпизод телесериала Fallout частично канонизировал Van Buren - отменённый Fallout 3 от Interplay

31 декабря 2025 года вышел 3 эпизод второго сезона телесериала Fallout, который зацепил фанатов вселенной одной очень важной деталью относительно географии и канона мира Fallout.

Дело в том, что в сериале в определённый момент появляется кадр с совещанием старшего клирика Квинтуса и старейшины Братства Стали Йосемите, на заднем плане во время их диалога зрителям демонстрируется карта послевоенного мира Fallout с расстановкой политических сил, где среди прочих локаций появляются Тюрьма Тиббетс, Космический центр Блумфилд, Бункер Мэксона и деревня Блэкфут. Все перечисленные места должны были появиться в проекте Van Buren, отменённой в 2003 году Fallout 3 от Interplay Entertainment, и не упоминались в официальном каноне вплоть до выхода 3 эпизода 2 сезона сериала Fallout.

Карта старшего клирика Квинтуса в 3 эпизоде 2 сезона телесериала Fallout

Как отмечают пользователи сети, дизайн карты подозрительно схож с картой реддитора Plkp1830, который пытался изобразить политическую карту Мохаве на момент 2281 года (события Fallout: New Vegas) - особенно заимствование выдаёт обозначенная на карте Квинтуса локация "Город Сири" (Siri's Town), который на карте Plkp1830 использовался как условное расположение населенного пункта, из которого происходит рабыня Легиона по имени Сири в Fallout: New Vegas.

Что примечательно, в первом сезоне карта в офисе Волт-Тек также отмечала локации из отменённых или не до конца каноничных игр, указывая синими огоньками Убежища, географически совпадающие с аналогичными из отменённых игр. Аналогично сериал канонизировал карту Содружеств США, созданную Джошем Сойером, одним из разработчиков Van Buren и Fallout: New Vegas.