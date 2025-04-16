По словам инсайдера, ремастер Fallout 3 находится в разработке, но в ближайшее время его ждать не стоит

В последнее время ремейки или ремастеры классических игр выходят так же часто, как и новые релизы. В результате приобретения Activision Blizzard корпорацией Microsoft в 2023 году распространились слухи о ремастере Fallout 3. К сожалению, даже несмотря на то, что сериал "Фоллаут" получил огромные рейтинги, похоже, что планы по возвращению к игре отложены. Авторитетный инсайдер NateTheHate сомневается, что новости о ремастере Fallout 3 появятся в ближайшее время.
В документах о приобретении Microsoft также упоминается ремастер Elder Scrolls IV: Oblivion. Официальное объявление о выпуске этой игры, похоже, не за горами. С другой стороны, проект Fallout 3 остается в подвешенном состоянии, согласно посту NateTheHate в X. Отвечая на вопрос обеспокоенного геймера, инсайдер сказал: «Пройдет некоторое время, прежде чем мы его увидим».
Fallout 3 дебютировала в 2008 году как экшен-RPG с захватывающим повествованием, действие которой происходит в постапокалиптическом Вашингтоне, округ Колумбия. Она достигла нескольких вех для серии, включая первую игру с 3D-графикой.
Заправдалец против профанаций, теперь давай доказывай, почему мы должны слушать именно вот этого "авторитетного" инсайдера? Чем он отличается от тысячи других "авторитетных инсайдеров", которые каждый год нам обещают кучу ремейков и ремастеров, а потом просто растворяются и исчезают со временем среди других тысячи "авторитетных" инсайдеров которые тоже предрекают уже другие ремейки и ремастеры?
А заправдальца видимо только на раз хватило. Теперь максимум сидит и клоунов ставит. Кинули на предыдущую новость с ассассинами неудобную инфу в комменты, он аж и разразился во имя правды. А тут что то и сказать нечего. А как ещё этих дармоедов инсайдеров оправдаешь то, но бонусы то получить охота.
А ты смешной. Поищи хотя бы на ПГ прогнозы этого инсайдера и сколько из них сбылись.
Ни одного.
Понятно
Что понятно? Пруфы будут, бедолага? Не съезжай так дёшево с темы, тебе прямой вопрос задали изначально. Чё кстати пыл то свой поунял? В прошлый раз такого грамотного моралиста из себя корчил.
А почему бы ремастерам не выходить. Ведь это относительно безопасный способ заработать снова на старом чуть косметически подправленном. Тем более, когда самое простое уже реализовано, а что-то новое это нужно подумать. Да и под эгидой сохранения прошлого для будущего не один раз выпустить и перевыпустить одно и тоже фактически за текущую стоимость на момент выпуска.
А почему бы слухам не поститься в разделе новостей. Ведь это относительно безопасный способ заработать бонусов на бесконечных выдумках ноунеймов. Тем более, когда постить больше нечего, а новых новостей попросту нет. Да и под эгидой игры на ностальгии, пускать слухи о ремейках и ремастерах это вообще выгодная вещь, ведь на той же ностальгии играть легче всего, и можно не один раз пускать одни и те же слухи фактически не боясь что тебя нарекут лгуном.
Значит ты за то, чтобы постить новость лишь от официальных источников да? Ведь все остальное, даже сливы инфы, это лишь слухи и недостоверная инфа. Если так будет происходить, то кому нужен будет ПГ? Все перейдут на ДТФ.
Мне есть смысл объяснять тебе про вред подобной информационной жвачки? Одно дело, когда эти слухи, которые терроризируют инфополе уже лет 10, не воспринимались бы как что то серьёзное. Но ведь наивные дуралеи бегают по интернетам и разносят всю эту чушь как основную истину. Проблема в том, что будь у тебя элементарно хорошая память, ты бы мне сейчас не писал этого. Ибо прекрасно знал, что все эти слухи на ~95% в итоге не сбываются. Как удобно да?
Ты про слухи ремейка Облы сейчас? Насчет этого я с тобой согласен, игры по моему действительно не существует, это лишь инфомусор как ты говоришь.
Ах если бы ты только видел все эти слухи за последние лет 10. Но конечно лучше же сразу с ходу возразить, даже если не понимаешь в корне о чём идёт речь.
Ну да конечно, говорить - не мешки ворочить.