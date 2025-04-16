По словам инсайдера, ремастер Fallout 3 находится в разработке, но в ближайшее время его ждать не стоит

В последнее время ремейки или ремастеры классических игр выходят так же часто, как и новые релизы. В результате приобретения Activision Blizzard корпорацией Microsoft в 2023 году распространились слухи о ремастере Fallout 3. К сожалению, даже несмотря на то, что сериал "Фоллаут" получил огромные рейтинги, похоже, что планы по возвращению к игре отложены. Авторитетный инсайдер NateTheHate сомневается, что новости о ремастере Fallout 3 появятся в ближайшее время.

В документах о приобретении Microsoft также упоминается ремастер Elder Scrolls IV: Oblivion. Официальное объявление о выпуске этой игры, похоже, не за горами. С другой стороны, проект Fallout 3 остается в подвешенном состоянии, согласно посту NateTheHate в X. Отвечая на вопрос обеспокоенного геймера, инсайдер сказал: «Пройдет некоторое время, прежде чем мы его увидим».

Fallout 3 дебютировала в 2008 году как экшен-RPG с захватывающим повествованием, действие которой происходит в постапокалиптическом Вашингтоне, округ Колумбия. Она достигла нескольких вех для серии, включая первую игру с 3D-графикой.