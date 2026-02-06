Поклонники Fallout вычислили логичную дату релиза ремастера Fallout 3

Фанаты Fallout снова внимательно следят за планами Bethesda после того, как долгожданный Fallout 3 Remastered не появился вместе с финалом второго сезона телесериала Amazon. В феврале 2026 года ожидался «теневой» релиз игры, как это было с The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, но вместо этого поклонники получили интерактивное 3D-приложение, связанное с сериалом, что вызвало разочарование.

После этого сообщество начало анализировать предыдущие релизы Bethesda и закономерности в их тайминге. Фанаты заметили, что крупные проекты студии, включая Fallout 4, Fallout 76 и Skyrim, традиционно выходили в ноябре, а оригинальный Fallout 3 вышел 28 октября 2008 года. Исходя из этих данных, многие пришли к выводу, что наиболее логичным окном для релиза ремастера может стать конец октября — 28 числа, совпадающее с 18-й годовщиной оригинала, либо ноябрь 2026 года.

Существует также вариант, что Bethesda решит привязать выпуск к старту третьего сезона сериала. Съемки нового сезона запланированы на май 2026 года, поэтому релиз игры мог бы состояться в конце 2026-го или в начале 2027-го.

Фанаты обсуждают и вероятность ещё одного «теневого» релиза. Он позволяет сразу конвертировать интерес игроков в загрузки, что особенно эффективно для ностальгических игр. Ремастер Fallout 3 как раз подходит для такого подхода.

Таким образом, если Bethesda сохранит свои привычные схемы, поклонники могут ожидать анонса и релиза Fallout 3 Remastered в октябре–ноябре 2026 года или в рамках одного из будущих шоукейсов студии, продолжая следить за компанией и надеяться на долгожданное возвращение в Столичную Пустошь.