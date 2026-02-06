Поклонники Fallout вычислили логичную дату релиза ремастера Fallout 3

Фанаты Fallout снова внимательно следят за планами Bethesda после того, как долгожданный Fallout 3 Remastered не появился вместе с финалом второго сезона телесериала Amazon. В феврале 2026 года ожидался «теневой» релиз игры, как это было с The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, но вместо этого поклонники получили интерактивное 3D-приложение, связанное с сериалом, что вызвало разочарование.
После этого сообщество начало анализировать предыдущие релизы Bethesda и закономерности в их тайминге. Фанаты заметили, что крупные проекты студии, включая Fallout 4, Fallout 76 и Skyrim, традиционно выходили в ноябре, а оригинальный Fallout 3 вышел 28 октября 2008 года. Исходя из этих данных, многие пришли к выводу, что наиболее логичным окном для релиза ремастера может стать конец октября — 28 числа, совпадающее с 18-й годовщиной оригинала, либо ноябрь 2026 года.
Существует также вариант, что Bethesda решит привязать выпуск к старту третьего сезона сериала. Съемки нового сезона запланированы на май 2026 года, поэтому релиз игры мог бы состояться в конце 2026-го или в начале 2027-го.
Фанаты обсуждают и вероятность ещё одного «теневого» релиза. Он позволяет сразу конвертировать интерес игроков в загрузки, что особенно эффективно для ностальгических игр. Ремастер Fallout 3 как раз подходит для такого подхода.
Таким образом, если Bethesda сохранит свои привычные схемы, поклонники могут ожидать анонса и релиза Fallout 3 Remastered в октябре–ноябре 2026 года или в рамках одного из будущих шоукейсов студии, продолжая следить за компанией и надеяться на долгожданное возвращение в Столичную Пустошь.
Жду релиза. Обливион зашел с новым графоном.
Такие же сумасшедшие недавно вычислили точную дату анонса Халвы 3.
Аналитики-детективы.
так же выпустят в третьем квартале как ремастер Облы, но уже в следующем году, у меня есть связи
Да гoвно будет. беседка ничего не может, это всё.. игровые импотенты.
или ты игровой импотент?
Ну точно не ноябрь
Там же GTA
Которую опять перенесут.
Не надо заниматься гаданием на кофейной гуще просто спокойно ждать
Выйдет в 2027, скорее всего, а потом, в 2029 - ремастер Нью Вегаса.
В конце 3го сезона будет клифхенгер что в следующем героев отправят на Столичную Пустошь, вот тогда и анонсируют ремастер, а релизнут под выход следующего сезона, вижу так
Или вообще не выйдет.