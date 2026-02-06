ЧАТ ИГРЫ
Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 13 039 оценок

Поклонники Fallout вычислили логичную дату релиза ремастера Fallout 3

IKarasik IKarasik

Фанаты Fallout снова внимательно следят за планами Bethesda после того, как долгожданный Fallout 3 Remastered не появился вместе с финалом второго сезона телесериала Amazon. В феврале 2026 года ожидался «теневой» релиз игры, как это было с The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, но вместо этого поклонники получили интерактивное 3D-приложение, связанное с сериалом, что вызвало разочарование.

После этого сообщество начало анализировать предыдущие релизы Bethesda и закономерности в их тайминге. Фанаты заметили, что крупные проекты студии, включая Fallout 4, Fallout 76 и Skyrim, традиционно выходили в ноябре, а оригинальный Fallout 3 вышел 28 октября 2008 года. Исходя из этих данных, многие пришли к выводу, что наиболее логичным окном для релиза ремастера может стать конец октября — 28 числа, совпадающее с 18-й годовщиной оригинала, либо ноябрь 2026 года.

Существует также вариант, что Bethesda решит привязать выпуск к старту третьего сезона сериала. Съемки нового сезона запланированы на май 2026 года, поэтому релиз игры мог бы состояться в конце 2026-го или в начале 2027-го.

Фанаты обсуждают и вероятность ещё одного «теневого» релиза. Он позволяет сразу конвертировать интерес игроков в загрузки, что особенно эффективно для ностальгических игр. Ремастер Fallout 3 как раз подходит для такого подхода.

Таким образом, если Bethesda сохранит свои привычные схемы, поклонники могут ожидать анонса и релиза Fallout 3 Remastered в октябре–ноябре 2026 года или в рамках одного из будущих шоукейсов студии, продолжая следить за компанией и надеяться на долгожданное возвращение в Столичную Пустошь.

Комментарии:  14
SGate

Жду релиза. Обливион зашел с новым графоном.

13
Даздрасен Дыклоп

Такие же сумасшедшие недавно вычислили точную дату анонса Халвы 3.

6
sa1958

Аналитики-детективы.

4
Tommy451

так же выпустят в третьем квартале как ремастер Облы, но уже в следующем году, у меня есть связи

2
Great-heartedElio

Да гoвно будет. беседка ничего не может, это всё.. игровые импотенты.

2
MistaSpider

или ты игровой импотент?

Станислав Фадеев

Ну точно не ноябрь

Там же GTA

1
samosan

Которую опять перенесут.

Rio17

Не надо заниматься гаданием на кофейной гуще просто спокойно ждать

lowkek

Выйдет в 2027, скорее всего, а потом, в 2029 - ремастер Нью Вегаса.

Grazy__Rock

В конце 3го сезона будет клифхенгер что в следующем героев отправят на Столичную Пустошь, вот тогда и анонсируют ремастер, а релизнут под выход следующего сезона, вижу так

Wondermaster

Или вообще не выйдет.

