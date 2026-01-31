Пользователи заметили удаление трейлеров Fallout 3 в SteamDB - такое было перед релизом Oblivion Remastered

Поклонники серии Fallout всё ещё ждут анонса ремастера Fallout 3, цепляясь за каждую крупицу информации. На этот раз причиной ажиотажа стал не инсайдер или предполагаемая утечка, а техническая деталь. Трейлеры Fallout 3 и м - Game of the Year Edition были удалены из административной панели Steam, как показывают записи в базе данных SteamDB.

Многим фанатам это кажется знакомым. Подобный случай, как сообщалось, произошёл примерно за две недели до выхода ремастера Oblivion, как отмечают внимательные пользователи Reddit.

Впрочем, как заметили пользователи Reddit, в последние дни старые трейлеры были удалены из административной панели Steam для множества игр, включая Fallout 4, Fallout 76, Skyrim, Starfield и даже Hollow Knight: Silksong. Как сообщается, это автоматические изменения в API Steam. Сами видеоролики не исчезли со страниц магазина, а просто были внутренне переназначены или удалены.