Разработчик Fallout 3 признал влияние Deus Ex на игры Bethesda

Один из ключевых сценаристов и дизайнеров Bethesda Game Studios Эмиль Пальяруло рассказал, что культовая Deus Ex стала для него «огромным источником вдохновения» при работе над играми студии.

Пальяруло, участвовавший в создании Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim и Starfield, отметил, что особенно стремился перенести элементы immersive sim в Fallout 3.

По его словам, после работы над The Elder Scrolls IV: Oblivion он понял, что в следующем проекте можно пойти дальше — в частности, глубже проработать стелс и вариативность прохождения.

Разработчик вспомнил один из ярких моментов в Deus Ex: проникновение в дом, который казался пустым, и внезапную встречу с горничной. Вместо убийства он использовал шоковую дубинку, пытаясь нейтрализовать персонажа без лишнего шума. Именно такие ситуации — когда игроку дают свободу действий и пространство для импровизации — Пальяруло хотел видеть и в Fallout 3.

Он подчеркнул, что перенос философии Deus Ex в масштабную RPG с открытым миром — задача непростая. В играх вроде Dishonored или Thief геймплей сфокусирован на одном стиле прохождения, тогда как Fallout позволяет быть кем угодно — стрелком, дипломатом или скрытным персонажем. Это требует поддержки множества игровых систем одновременно.

Тем не менее, по словам Пальяруло, «ДНК» immersive sim со временем распространилась внутри студии. Многие разработчики, работавшие ранее в Looking Glass или Ion Storm Austin, позже оказались в Arkane, что также способствовало обмену идей.