Разработчик Fallout: New Vegas рассказал, как Interplay могла спасти отменённую Fallout 3

Отменённая версия Fallout 3, известная под кодовым названием Van Buren, могла избежать закрытия, если бы руководство издателя Interplay вовремя увидело демонстрационную версию проекта. Об этом рассказал Джош Сойер — ведущий разработчик Fallout: New Vegas и бывший системный дизайнер Van Buren.

В интервью The Examined Game Сойер вспомнил, что, хотя руководителем проекта был Крис Авеллон, именно он отвечал за игровые системы. По его словам, команда успела создать «действительно классную» демоверсию, которая демонстрировала ключевые идеи будущей RPG.

Однако разработка постепенно лишалась ресурсов. Большую часть сотрудников перевели на другие проекты, а над Van Buren продолжила работать лишь небольшая команда. Несмотря на это, разработчики неоднократно приглашали представителей Interplay посмотреть на прогресс игры.

«Мы снова и снова приглашали их, но они так и не пришли», — рассказал Сойер.

Когда издатель всё же увидел демоверсию, было уже слишком поздно. По словам разработчика, в Interplay признались, что, возможно, не стали бы отменять проект, если бы ознакомились с ним раньше.

Сойер считает эту историю одним из самых больших разочарований своей карьеры. По его мнению, даже сегодня, несмотря на устаревшую графику, сохранившаяся демоверсия показывает, что команда создавала весьма амбициозную RPG, которая была ближе по духу к классическим Fallout, чем вышедшая позже Fallout 3 от Bethesda.

История Van Buren уже давно считается одной из самых известных отменённых разработок в индустрии. Хотя полноценная игра так и не увидела свет, в интернете до сих пор доступна её техническая демонстрация, а энтузиасты продолжают создавать фанатские версии проекта, пытаясь воплотить первоначальные идеи Black Isle Studios.