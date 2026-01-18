ЧАТ ИГРЫ
Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 13 006 оценок

Разработчики Fallout 3 рассказали, с чего на самом деле началась работа над игрой

IKarasik IKarasik

При разработке Fallout 3 команда Bethesda решила начать не с обычного концепт-арта, а с обложки игры. По словам ведущего художника Иствана Пели, оригинальная коробка Fallout 1 с силовой бронёй была настолько знаковой, что её захотели переосмыслить с самого начала. «Для меня это был Fallout, это был первый элемент, с которого всё началось», — отметил он в интервью Edge Magazine.

Сравнивая обложки Fallout 1 и Fallout 3, сразу видно, как изменился стиль: тёмные, мрачные оттенки, глубокие тени и более драматичная поза персонажа в броне подчёркивают атмосферу игры 2008 года.

Следующим знаковым элементом стал Pip-Boy, который в ранних играх был скорее абстрактным прибором, но в Fallout 3 его сделали настоящим устройством, носимым на запястье. А вот создание культового костюма Убежища оказалось самым сложным. Ассоциированный арт-продюсер Анджела Брауэр вспоминала: «Нужно было понять, из чего он сделан, подобрать правильный оттенок синего, выбрать золотой, который выглядит как золото, но при этом не слишком ярко. Этот костюм занял у нас целую вечность».

Комментарии:  6
Gridon

Теперь понятно почему игра вышла цирком с конями ведь приоритетом был дроч на картинку с коробки и выбор цвета пижамы а не проработка мира или квестов

6
Amsix

Цирк с конями это вегас

2
sa1958

Ну надо же, то есть сначала был костюмчик, а уже потом под него игру начали делать.

2
DmitriyKats

Сейчас прохожу оригинал, надо сказать, сохранился он неплохо.

1
SGate

Подогревают перед выходом ремастера?

это никогда не шрекончитс

если "слыш купи" выпустит ремастер фолыча с таким же натяжением анрила, то я окончательно и бесповоротно уверую в то что TES 6 мы если и увидим, то оценки у неё будут не выше 2.5