Разработчики Fallout 3 вспомнили волну хейта после передачи серии Bethesda: "Нас не хотели видеть в этой франшизе"

Сегодня сложно представить Fallout без Bethesda, но в середине 2000-х ситуация выглядела совсем иначе. После успеха Morrowind и Oblivion студия столкнулась с жёстким сопротивлением со стороны «хардкорных» фанатов классических RPG, когда стало известно, что именно она займётся Fallout 3.
Как рассказала в новом выпуске журнала Edge бывший ассоциированный арт-продюсер Bethesda Анджела Браудер, часть фанбазы Fallout была откровенно враждебно настроена к студии. По её словам, поклонники оригинальных изометрических игр считали, что разработчики «про эльфов и фэнтези» не должны прикасаться к постапокалиптической серии. Масштаб негативной реакции стал для команды неожиданностью — Bethesda не ожидала такого уровня ненависти из-за покупки лицензии.
При этом внутри студии сомнений почти не было. Ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло вспоминает, что сам факт возможности работать над Fallout казался очевидным и логичным шагом. Несмотря на давление, команда понимала ценность бренда и его значение для жанра RPG.
Изначально Bethesda лишь лицензировала Fallout у Interplay, однако финансовые проблемы оригинального владельца привели к продаже прав. На них претендовали и другие студии — включая Troika Games, основанную выходцами из команды Fallout 1 и 2, — но именно Bethesda смогла предложить $6 млн за франшизу.
Несмотря на кардинальное изменение формата, разработчики старались сохранить дух оригинала. Сюжет Fallout 3, посвящённый борьбе за чистую воду в Пустоши, напрямую отсылает к основной теме первой части. Идея, по словам Пальяруло, родилась во время изучения карты Вашингтона и района Tidal Basin — именно тогда стало ясно, что история должна снова быть «про выживание и базовые человеческие потребности».
Сегодня споры о «настоящем Fallout» продолжаются, но с точки зрения популярности Bethesda явно добилась своего. Серия значительно расширила аудиторию с выходом Fallout 3 и Fallout 4, а недавний успех сериала по мотивам игры лишь укрепил её позиции. Как отмечает Браудер, именно рост числа фанатов и превращение Fallout в массовое культурное явление она считает главным доказательством успеха нового этапа франшизы.
В общем-то большая часть опасений настоящих фанатов серии сбылась.
с языка снял. при чем многие кому нравилась именно изометрическая классика, новую игру так и не приняли
Пробовал 3 когда только вышла, но это совершенно другая игра и другой жанр, поэтому пускай играют те кому это нравится.
йоба пиу-пиу для альтернативно одарённых
угадайте какая еще игра с циферками в названии подпадает под определение
И правильно делали, настоящий фоллыч сделали интерплей, ну и обсидиан...
Забавно подобное читать, учитывая что тодд заправлял всей разработкой нью вегаса. убираем еще сценарий от авелона и получаем легендарный аутер ворлд с авовой
ориг дилогия это ископаемое игровой индустрии, и по сюжету беседка гораздо лучше сделала
Когда после изометрической Gta 2 анонсировали трехмерную Gta 3 тоже была волна хейта и недоверия. Так что это не со студией связано, а в принципе с переменами. Мне так обла в сеттинге фоллаута сходу зашла
Я когда мелким был, вазу разбил дома. Тоже вспомнил - бьла волна хейта. Но потом всё рассосалось само собой. А по игре ничего не могу сказать. Не играл.
Да и сейчас, кто любил 1-2 части тоже не хотят видеть=)
Для меня всё равно второй фоллыч самый лучший, атмосфера в третьей части была утеряна, но плохой я её не считаю.
Это ни хорошо, ни плохо. Фолычи 1 и 2 это были одни игры, а 3, Нью Вегас и 4 другие. Давайте их оценивать отдельно друг от друга и сравнивать исключительно между собой.
Но, вселенная Фолыча развивается и это однозначно хорошо.
Зы. А из-за пошагового боя первых Фолычей сейчас была бы куча хейта на них (см. Ларианы и БГ3)
Может быть, потому что у Безезды получился "Oblivion с пушками", а не Fallout 3? Как самостоятельная игра тройка даже неплоха, но уже не торт.
С тех пор ничего не изменилось
Если бы фолаут продолжали делать пошаговым, я бы в него вообще не стал играть.