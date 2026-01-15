Разработчики Fallout 3 вспомнили волну хейта после передачи серии Bethesda: "Нас не хотели видеть в этой франшизе"

Сегодня сложно представить Fallout без Bethesda, но в середине 2000-х ситуация выглядела совсем иначе. После успеха Morrowind и Oblivion студия столкнулась с жёстким сопротивлением со стороны «хардкорных» фанатов классических RPG, когда стало известно, что именно она займётся Fallout 3.

Как рассказала в новом выпуске журнала Edge бывший ассоциированный арт-продюсер Bethesda Анджела Браудер, часть фанбазы Fallout была откровенно враждебно настроена к студии. По её словам, поклонники оригинальных изометрических игр считали, что разработчики «про эльфов и фэнтези» не должны прикасаться к постапокалиптической серии. Масштаб негативной реакции стал для команды неожиданностью — Bethesda не ожидала такого уровня ненависти из-за покупки лицензии.

При этом внутри студии сомнений почти не было. Ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло вспоминает, что сам факт возможности работать над Fallout казался очевидным и логичным шагом. Несмотря на давление, команда понимала ценность бренда и его значение для жанра RPG.

Изначально Bethesda лишь лицензировала Fallout у Interplay, однако финансовые проблемы оригинального владельца привели к продаже прав. На них претендовали и другие студии — включая Troika Games, основанную выходцами из команды Fallout 1 и 2, — но именно Bethesda смогла предложить $6 млн за франшизу.

Несмотря на кардинальное изменение формата, разработчики старались сохранить дух оригинала. Сюжет Fallout 3, посвящённый борьбе за чистую воду в Пустоши, напрямую отсылает к основной теме первой части. Идея, по словам Пальяруло, родилась во время изучения карты Вашингтона и района Tidal Basin — именно тогда стало ясно, что история должна снова быть «про выживание и базовые человеческие потребности».

Сегодня споры о «настоящем Fallout» продолжаются, но с точки зрения популярности Bethesda явно добилась своего. Серия значительно расширила аудиторию с выходом Fallout 3 и Fallout 4, а недавний успех сериала по мотивам игры лишь укрепил её позиции. Как отмечает Браудер, именно рост числа фанатов и превращение Fallout в массовое культурное явление она считает главным доказательством успеха нового этапа франшизы.