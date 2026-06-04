Слух: Ремейк Fallout 3 может стать главным сюрпризом Xbox Games Showcase

В преддверии большой летней презентации Xbox Games Showcase (которая, по слухам, состоится 8 июня) информационное пространство разрывают новые подробности. Авторитетный инсайдер и редактор Windows Central Джез Корден, имеющий отличный послужной список утечек по Microsoft, поделился важными новостями из стана Bethesda.

Согласно информации Кордена, Bethesda может официально представить Fallout 3 Remake (или масштабный ремастер) именно на грядущем шоу Xbox.

Почему это логично: После невероятного успеха сериала Fallout от Amazon, интерес к франшизе взлетел до небес. Выпуск обновленной классики на современном движке - это идеальный способ монетизировать хайп и привлечь новую аудиторию, пока Fallout 5 находится в далеком будущем.

Утечки из прошлого: Напомним, что проект упоминался еще в документах Microsoft для суда с FTC под кодовым названием Fallout 3 Remaster.

Что ждать: Ожидается подтянутая графика на движке Creation Engine 2, современные механики стрельбы (возможно, из Fallout 4) и полная совместимость с актуальными консолями и ПК.

К сожалению, для фанатов Тамриэля новости не столь радужные. Джез Корден подтвердил, что The Elder Scrolls VI НЕ будет представлена на мероприятии.

Bethesda сейчас полностью сосредоточена на поддержке Starfield и грядущем сюжетном дополнении Shattered Space. Учитывая, что полноценная разработка TES VI началась совсем недавно, ждать даже короткого тизера с кадрами геймплея пока не стоит. Проект всё еще находится на ранней стадии производства и вряд ли выйдет раньше 2027-2028 года.