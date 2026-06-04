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Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 13 169 оценок

Слух: Ремейк Fallout 3 может стать главным сюрпризом Xbox Games Showcase

TheSkoofLord TheSkoofLord

В преддверии большой летней презентации Xbox Games Showcase (которая, по слухам, состоится 8 июня) информационное пространство разрывают новые подробности. Авторитетный инсайдер и редактор Windows Central Джез Корден, имеющий отличный послужной список утечек по Microsoft, поделился важными новостями из стана Bethesda.

Согласно информации Кордена, Bethesda может официально представить Fallout 3 Remake (или масштабный ремастер) именно на грядущем шоу Xbox.

  • Почему это логично: После невероятного успеха сериала Fallout от Amazon, интерес к франшизе взлетел до небес. Выпуск обновленной классики на современном движке - это идеальный способ монетизировать хайп и привлечь новую аудиторию, пока Fallout 5 находится в далеком будущем.
  • Утечки из прошлого: Напомним, что проект упоминался еще в документах Microsoft для суда с FTC под кодовым названием Fallout 3 Remaster.
  • Что ждать: Ожидается подтянутая графика на движке Creation Engine 2, современные механики стрельбы (возможно, из Fallout 4) и полная совместимость с актуальными консолями и ПК.

К сожалению, для фанатов Тамриэля новости не столь радужные. Джез Корден подтвердил, что The Elder Scrolls VI НЕ будет представлена на мероприятии.

Bethesda сейчас полностью сосредоточена на поддержке Starfield и грядущем сюжетном дополнении Shattered Space. Учитывая, что полноценная разработка TES VI началась совсем недавно, ждать даже короткого тизера с кадрами геймплея пока не стоит. Проект всё еще находится на ранней стадии производства и вряд ли выйдет раньше 2027-2028 года.

Слухи
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Комментарии:  14
Ваш комментарий
TheSkoofLord
«Война... война никогда не меняется».

Ждём анонса мужики.

7
Janekste

Было бы круто. Всё-таки лучшая игра в истории Fallout. Ничего лучше не было ни ДО, ни после. Надеюсь сделают на уровне графического ремейка Обливиона. И тогда всё будет супер. Точка.

6
-zotik-

спасибо, таких сюрпризов не надо

3
BattleEffect
После невероятного успеха сериала Fallout от Amazon

По такой логике надо делать ремейк New Vegas

2
Retro_Gamer

Ставлю на Блэйда, Spyro, Hellblade 3, новую игру от Rare и, возможно, анонс пятой Age of Empires. Всё остальное уже плюс-минус известно.

Касаемо Фоллыча - скорее всего, 50 на 50.

1
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