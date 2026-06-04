Слух: Ремейк Fallout 3 может стать главным сюрпризом Xbox Games Showcase

В преддверии большой летней презентации Xbox Games Showcase (которая, по слухам, состоится 8 июня) информационное пространство разрывают новые подробности. Авторитетный инсайдер и редактор Windows Central Джез Корден, имеющий отличный послужной список утечек по Microsoft, поделился важными новостями из стана Bethesda.
Согласно информации Кордена, Bethesda может официально представить Fallout 3 Remake (или масштабный ремастер) именно на грядущем шоу Xbox.
- Почему это логично: После невероятного успеха сериала Fallout от Amazon, интерес к франшизе взлетел до небес. Выпуск обновленной классики на современном движке - это идеальный способ монетизировать хайп и привлечь новую аудиторию, пока Fallout 5 находится в далеком будущем.
- Утечки из прошлого: Напомним, что проект упоминался еще в документах Microsoft для суда с FTC под кодовым названием Fallout 3 Remaster.
- Что ждать: Ожидается подтянутая графика на движке Creation Engine 2, современные механики стрельбы (возможно, из Fallout 4) и полная совместимость с актуальными консолями и ПК.
К сожалению, для фанатов Тамриэля новости не столь радужные. Джез Корден подтвердил, что The Elder Scrolls VI НЕ будет представлена на мероприятии.
Bethesda сейчас полностью сосредоточена на поддержке Starfield и грядущем сюжетном дополнении Shattered Space. Учитывая, что полноценная разработка TES VI началась совсем недавно, ждать даже короткого тизера с кадрами геймплея пока не стоит. Проект всё еще находится на ранней стадии производства и вряд ли выйдет раньше 2027-2028 года.
Ждём анонса мужики.
Было бы круто. Всё-таки лучшая игра в истории Fallout. Ничего лучше не было ни ДО, ни после. Надеюсь сделают на уровне графического ремейка Обливиона. И тогда всё будет супер. Точка.
спасибо, таких сюрпризов не надо
По такой логике надо делать ремейк New Vegas
Ставлю на Блэйда, Spyro, Hellblade 3, новую игру от Rare и, возможно, анонс пятой Age of Empires. Всё остальное уже плюс-минус известно.
Касаемо Фоллыча - скорее всего, 50 на 50.