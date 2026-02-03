Слухи подтверждаются? В СМИ "случайно" опубликовали новость о выходе ремастера Fallout 3 в Game Pass

Недавно в сети стали активно обсуждать вероятность скорого релиза обновленной версии Fallout 3 после того, как пользователи заметили подозрительные изменения в базе данных Steam. Многим фанатам эта активность показалась до боли знакомой. Похожий сценарий наблюдался совсем недавно, когда база данных обновлялась примерно за две недели до внезапного выхода ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion, релиз которого стал хитом прошлого года. Теперь же, похоже, в сети появилось еще одно подтверждение существования обновленной версии третьей части радиоактивной саги.

Пользователи Reddit обнаружили статью на техно-портале Techloy с весьма красноречивым заголовком: «Ремастер Fallout 3 теперь бесплатен в Xbox Game Pass». Материал был опубликован 2 февраля 2026 года, но практически сразу же удален с сайта. Однако «интернет помнит всё», и копия текста осталась в агрегаторах новостей.

Согласно тексту утечки, Microsoft и Bethesda решили выпустить игру без громких анонсов и трейлеров. В статье утверждалось, что обновленная версия:

Оптимизирована для Xbox Series X|S.

Предлагает более высокое разрешение, стабильную частоту кадров и быстрые загрузки.

Не является полным ремейком, а фокусируется на «производительности и четкости», сохраняя оригинальную структуру и даже фирменную «кривизну» движка.

Однако часть сообщества призывает не спешить с выводами. Скептики в комментариях отмечают, что описание улучшений подозрительно напоминает уже существующие функции обратной совместимости (FPS Boost), которые доступны на Xbox уже давно. Существует вероятность, что статья была ошибочно напина зарубежным журналистом на фоне слухов.

Тем не менее, учитывая недавние движения в Steam и стратегию Bethesda по оживлению классики на фоне успеха сериала Fallout, официальный анонс может состояться в любую минуту.