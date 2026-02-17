Соавтор оригинальных Fallout не заметил "зелёный фильтр" Fallout 3 из-за дальтонизма

Характерный зеленоватый оттенок Fallout 3 давно стал предметом споров среди фанатов, однако один из создателей серии, Тим Кейн, признался, что попросту не обращал на него внимания. Причина оказалась простой — разработчик страдает дальтонизмом.

В интервью журналистам Кейн вспомнил, как посетил показ игры на E3 2008 по приглашению геймдиректора Тодда Говарда. Будучи уроженцем пригорода Вашингтона, он был впечатлён тем, насколько точно в игре воссозданы столичные достопримечательности — от станции метро до Монумента Вашингтона. При этом знаменитый «радиоактивный» фильтр прошёл мимо его восприятия.

Тем временем внутри студии к цветовой палитре относились крайне серьёзно. Разработчики неоднократно рассказывали о так называемых «спорах о зелёном», когда руководство требовало точной настройки оттенка. По воспоминаниям команды, любые изменения в цветокоррекции сразу замечались, и работу приходилось переделывать снова и снова.

Несмотря на неоднозначную реакцию аудитории, визуальный стиль Fallout 3 в итоге стал одной из отличительных черт игры и помог подчеркнуть мрачную атмосферу постапокалиптического Вашингтона. А для Кейна, как оказалось, этот элемент просто не существовал — по крайней мере, в привычном для большинства игроков виде.