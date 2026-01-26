Создание Либерти Прайма стало испытанием для команды Fallout 3

Огромный боевой робот Либерти Прайм стал одним из самых запоминающихся персонажей Fallout 3 и Fallout 4, но за кулисами его создание оказалось настоящей головной болью для Bethesda. Как выяснилось, разработчики потратили несколько месяцев, пытаясь заставить гиганта просто идти туда, куда нужно.

Об этом рассказала Анджела Браудер, ассоциированный продюсер Fallout 3, а ныне директор студии Bethesda. По её словам, основная проблема заключалась в том, что Либерти Прайм постоянно отвлекался на случайных NPC. Стоило какому-нибудь персонажу оказаться у него на пути — и робот тут же начинал стрелять, полностью игнорируя сценарий миссии.

Ситуацию усугубляли размеры и мощь персонажа. Как отметил программист ИИ Жан Симоне, ему пришлось несколько месяцев переписывать части системы навигации, чтобы Либерти Прайм вообще мог корректно передвигаться по уровню, не превращая всё вокруг в хаос раньше времени.

Проблема была особенно критичной, поскольку в одной из ключевых сюжетных сцен Fallout 3 робот должен был строго следовать заданному маршруту и находиться в центре происходящего. В итоге разработчикам пришлось буквально «расчищать» ему путь и минимизировать любые отвлекающие факторы.

Несмотря на все сложности, результат оправдал усилия: совместные сражения с Либерти Праймом стали одним из самых ярких моментов серии Fallout. Правда, как теперь признаются сами разработчики, за этим зрелищем скрывалось немало нервов и бессонных ночей.